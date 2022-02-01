Dünya İşgalci İsrail güçleri, katlettikleri Filistinlinin apartman dairesini kullanılamaz hale getirdi
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İşgalci İsrail güçleri, katlettikleri Filistinlinin apartman dairesini kullanılamaz hale getirdi

İsrail polisi, Kasım 2021'de düzenlediği silahlı saldırı sonrası İsrail güçlerince katledilen Filistinli Fadi Ebu Şıhaydem'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Filistin Mülteci Kampı'nda bulunan evini içten yıktı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri, katlettikleri Filistinlinin apartman dairesini kullanılamaz hale getirdi
İşgalci İsrail polislerinin, Ebu Şıhaydem’in evinin bulunduğu apartmanın kapılarını kırdıktan sonra içeri girdiği ve dairenin duvarlarını içeriden kırarak oturulamaz hale getirdiği belirtildi.

Ebu Şıhaydem ailesinin avukatı Mithat Diybe, büyük bir İsrail polis gücünün Ebu Şıhaydem’in evini yıkmak üzere Şuafat Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini belirtti.
Diybe, İsrail polislerinin, Ebu Şıhaydem’in evinin bulunduğu apartmanın kapılarını kırdıktan sonra içeri girdiğini ve dairenin duvarlarını içeriden kırarak oturulamaz hale getirdiğini kaydetti.
Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, büyük bir polis ve asker gücünün İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Ebu Şıhaydem’in evini yıkma kararını uygulamak üzere Şuafat Kampı’na intikal etmek üzere geldiği bildirildi.
Açıklamada, yıkıma 150 polisin katıldığına vurgu yapılarak, söz konusu dairenin, içinde birkaç dairenin bulunduğu bir apartmanda olduğu için yıkımın sınırlı yapıldığı ve dairenin kapatıldığı kaydedildi.
İsrail ordusu, 3 Ocak’ta Ebu Şıhaydem'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Kampı'nda bulunan evi hakkında yıkım kararı almıştı.

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Ebu Şıhaydem ailesi avukatının yıkıma itirazı İsrail Yüksek Mahkemesi'nce reddedilmişti.
Ebu Şıhaydem, Kasım 2021'de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlemiş, olayda bir Yahudi yerleşimci hayatını kaybetmişti. İsrail güçleri de silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Ebu Şıhaydem'i vurarak öldürmüştü.

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İsrail saldırıyla ilgili Hamas'ı suçlamış, Hamas da olayı üstlenmişti. İsrail makamları Ebu Şıhaydem'in cenazesini hala ailesine teslim etmedi.
İsrail'in "saldırı düzenlediği öne sürülen Filistinlilerin" evlerini yıkma kararına, insan hakları örgütleri "suçun şahsiliği ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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Kudüslü anne İsrail'in Müslüman mezarlığındaki yıkımına oğlunun kabri başında tepki gösterdi: Filistinlilerin ölülerine bile rahat vermiyorlar
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Kudüslü anne İsrail'in Müslüman mezarlığındaki yıkımına oğlunun kabri başında tepki gösterdi: Filistinlilerin ölülerine bile rahat vermiyorlar
İşgalci İsrail yönetimi, bu sabah Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı'nda yıkıma başladı. Mezarlığın yıkılarak yerine park yapılacağını öğrenen Kudüslü anne oğlunun kabri başında işgalci İsrail'in zulmüne tepki gösterdi.

Yusufiye Mezarlığı'nda yatan oğlunun kabrini gözyaşları içinde ziyaret eden Kudüslü Ula Nebabte (Umm Alaa), İsrail'in Filistinlilerin ölülerine bile rahat vermediğini söyledi.

İsrail polisinin zorla oğlunun mezarın başından kaldırmaya çalıştığı Umm Alaa hıçkırıklarla kabire sarılarak, 'Beni de buraya, oğlumun yanına gömün.' diye feryat etti.


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