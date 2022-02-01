Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada 35 Filistinliyi daha gözaltına aldı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Ramallah'taki Emari Filistin Mülteci Kampı'ndan olmak üzere 35 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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