İşgalci İsrail Lübnan'da sivil aracı vurdu: Üç çocuk hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan’da içinde çocukların da bulunduğu sivil bir aracı vurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.
İsrail’e ait bir İHA’nın Lübnan’ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında bir araca saldırı düzenlediği ifade edildi.
Üç kardeş ve büyükanneleri feci şekilde can verdi
Saldırıda araçta bulunan en büyüğü 14 yaşında 3 kardeşin ve büyükannelerinin öldüğü kaydedildi.
Çocukların annesinin de saldırıda ağır yaralandığı aktarıldı.