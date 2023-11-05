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Dünya

İşgalci İsrail Lübnan'da sivil aracı vurdu: Üç çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan’da üçü çocuk beş kişinin içinde olduğu bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi. Lübnan yerel medyasında çıkan haberlerde ise aracın tamamen yandığı, en büyüğü 14 yaşında üç kardeşin ve büyükannelerinin öldüğü kaydedildi.

19:29 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 20:17 - 5/11/2023 Pazar
AA
İsrail, Lübnan’da içinde çocukların da bulunduğu sivil bir aracı vurdu.

İsrail, Lübnan’da içinde çocukların da bulunduğu sivil bir aracı vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

İsrail’e ait bir İHA’nın Lübnan’ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında bir araca saldırı düzenlediği ifade edildi.

Üç kardeş ve büyükanneleri feci şekilde can verdi

Saldırıda araçta bulunan en büyüğü 14 yaşında 3 kardeşin ve büyükannelerinin öldüğü kaydedildi.

Çocukların annesinin de saldırıda ağır yaralandığı aktarıldı.




#İsrail
#Lübnan
#Saldırı
1 saat önce
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