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Dünya

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail güçleri, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinliye ateş açarak şehit etti. Öldürülen kişinin, İsrail’in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı.

03:32 . 1/04/2023 Cumartesi
AA
İşgalci İsrailliler bölgeye baskın düzenlemişti.

İşgalci İsrailliler bölgeye baskın düzenlemişti.

İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya açılan Silsile Kapısı’nda Filistinli bir kişinin, burada kimlik kontrolü yapan işgalci İsrail polislerinden birinin silahını almaya yeltendiği iddia edildi.

Açıklamada, işgalci İsrail polislerinin Filistinliye ateş açarak müdahale ettiği ve öldürdüğü kaydedildi.

Öldürülen kişinin, İsrail’in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı.

Olayda işgalci İsrail güçlerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bölgeye ek polis gücü sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan işgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın girişlerinden Kattanin Kapısı’ndaki Filistinlilere saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Kattanin Kapısı’ndaki Filistinlileri copla darbeden işgalci İsrail polisleri, buradaki kahvehaneye ait malzemelere zarar verdi.



#Filistin
#israil
#Kudüs
#Mescid-i Aksa
1 saat önce
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