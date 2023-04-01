İşgalci İsrail Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinliyi şehit etti

Siyasi kariyeri boyunca İsrail’e en fazla destek veren siyasetçilerin başında gelen Başkan Biden, bu ay başlarında yargı reformundan vazgeçmeye iknaya çalıştığı ancak başaramadığı Netanyahu’ya sonunda açıktan tepki koymak zorunda kaldı. İsrail’deki olaylar sırasında Biden yönetiminin ilk tepkisi doğrudan eleştiriden kaçınmak ve uzlaşma arayışı çağrısı yapmak oldu. Washington’un İsrail’i sert biçimde eleştirmesi beklenmiyordu ancak Başkan Biden’ın açıklamalarının tonu ve içeriği rahatsızlığın ne