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Dünya İşgalci İsrailden Mescid-i Aksaya gece baskını
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Mescid-i Aksa'ya gece baskını

İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'ya gece baskını

İsrail polisi, geceyi ibadetle geçirmek üzere Harem-i Şerif'te kalan onlarca Filistinliyi çıkarmak için Mescid-i Aksa'ya gece baskını düzenledi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani'nin sorgulanmak üzere Eski Şehir'deki polis merkezine çağrıldı belirtildi.

Haber Merkezi AA
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti.

Dibs, polislerin geceyi ibadetle Harem-i Şerif'te geçirmek isteyen onlarca Müslümanı zorla kutsal mabedin dışına çıkardığını vurgulayarak, söz konusu eylemin Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ve ibadet özgürlüğüne darbe olduğuna dikkati çekti.

İsrail polisinin Filistinlilerin perşembe gecesini de Mescid-i Aksa'da geçirmelerine izin vermediğini belirten Dibs, bunun üzerine Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani'nin sorgulanmak üzere Eski Şehir'deki polis merkezine çağrıldığını kaydetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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