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Dünya

İşgalci İsrail'i destekleyen Çekya Başbakanı'na soğuk duş: Ziyareti iptal ettiler

Çekya Başbakanı Petr Fiala’nın Nijerya’ya yapacağı ziyaretin, Prag yönetiminin İsrail’e verdiği destekten ötürü iptal edildiği ileri sürüldü.

16:49 - 7/11/2023 Salı
AA
Çekya Başbakanı Petr Fiala, İşgalci İsrail'i ziyaret etmişti.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, İşgalci İsrail'i ziyaret etmişti.

Yaklaşık bir haftadır Afrika’da çeşitli ülkelerde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Fiala’nın Nijerya ziyaretinin, ev sahibi ülke tarafından iptal edildiği savunuldu.

Çekya Hükümet Sözcüsü Vaclav Smolka, ziyaretin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Nijerya’nın, söz konusu ziyaret ve burada yapılması planlanan ekonomi forumunu düzenlemek için uygun durumda olmadığını kendilerine ilettiğini aktararak bu nedenle ziyaretin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Çekya Haber Ajansının (CTK) diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Çekya’nın 27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de ateşkes sağlanması yönündeki karar tasarısına "ret" oyu kullanarak İsrail’i desteklemesinin, ziyaretin iptalinin altında yatan neden olduğu iddia edildi.

Başbakan Fiala’nın, Nijerya ziyaretinin iptal edilmesi üzerine, temaslarda bulunduğu Kamerun’da bugün de kalacağı belirtildi.

Fiala, 3 Kasım'dan bu yana Afrika'da çeşitli ülkelerde temaslarda bulunuyordu.

#Çekya
#Petr Fiala
#Nijerya
#Prag
#İsrail
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