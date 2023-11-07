İşgalci İsrail'i destekleyen Çekya Başbakanı'na soğuk duş: Ziyareti iptal ettiler

Çekya Hükümet Sözcüsü Vaclav Smolka, ziyaretin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Nijerya’nın, söz konusu ziyaret ve burada yapılması planlanan ekonomi forumunu düzenlemek için uygun durumda olmadığını kendilerine ilettiğini aktararak bu nedenle ziyaretin gerçekleşmeyeceğini belirtti.