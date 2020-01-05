İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'daki inşaat çalışmasının durdurulması çağrısında bulundu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bugün bir grup İsrailli işçi, Mescid-i Aksa'nın Emevi Sarayları bölgesinde yer alan güney duvarında (Hıtaniyye Medresesi duvarı) onarım gerekçesiyle çalışmaya başladı.
İnşaat çalışmasının durdurulması çağrısı yapıldı
- Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisine, inşaat çalışmasının derhal durdurulması, tüm ekipmanların bölgeden çekilmesi ve Mescid-i Aksa'nın duvarından çalınan taşların yerine konulması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, tüm camileri, avluları ve duvarıyla 144 dönümlük bir alana kurulmuş olan Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların mescidi olduğu ve Ürdün Haşimi Krallığının himayesi altında bulunduğu vurgulandı.
Doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu
- Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde ve özellikle Emevi Sarayları bölgesinde yapılan "şüpheli" kazı çalışmalarının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulundu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.