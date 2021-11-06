Dünya İspanyaya acil iniş yapan uçaktaki 20 Afrikalı yolcu piste inerek kaçtı
AVRUPA

İspanya'ya acil iniş yapan uçaktaki 20 Afrikalı yolcu piste inerek kaçtı

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na acil iniş yapan Fas hava yolu şirketine ait uçaktaki yolculardan 20 kadarının piste inerek kaçtığı, 6'sının yakalandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İspanyaya acil iniş yapan uçaktaki 20 Afrikalı yolcu piste inerek kaçtı
Foto/arşiv

Mayorka yerel yönetim yetkilileri ve İspanyol hava yolu işletmeleri şirketi AENA'dan yapılan açıklamalarda, dün saat 20.00 civarında "Air Arabia Maroc" hava yoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçağın, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın sağlık gerekçesiyle iniş yapıp, diyabet hastası olan ve kriz geçiren yolcunun hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan 20 kadarının piste inerek kaçmaya çalıştığı kaydedildi.

Polis yetkilileri, İspanya'ya yasa dışı yollardan girmeye çalışan yolculardan 6'sının yakalandığını, 15 kadarının da arandığını duyurdu.

Yetkililer, söz konusu kaçak yolcuların Afrikalı olduğunu aktardı.

Diğer yandan pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanının gece boyunca uçuşlara kapatıldığı, 13 uçağın İspanya'nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirildiği ayrıca 40 kadar uçuşun da aksadığı açıklandı.

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