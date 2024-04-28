İsrail basınına göre Netanyahu kendisi hakkında çıkarabilecek tutuklama emri konusunda çok gergin

İsrail'in Maariv gazetesinde adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan habere yer verildi.





Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun "doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin" olduğu kaydedildi.





Netanyahu'nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına işaret edildi.





İsrail Başbakanının, Başkan Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.





Netanyahu 26 Nisan'da, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğimde İsrail, kendini savunma hakkının UCM'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek. Orta Doğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin, liderleri ve askerlerinin yakalanması tehdidi kabul edilemez. Buna boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.





Netanyahu olası tutuklama kararına karşı görüşmeler gerçekleştiriyor





İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti.





Netanyahu'nun UCM'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği aktarılmıştı.





Bu bağlamda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Mike Herzog'un, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.





İsrailli yetkililerin, uluslararası tutuklama kararlarının, alt seviyedeki askerler hakkında değil "politika yapanlar hakkında" çıkmasını beklediği belirtilmişti.





UCM'nin uluslararası tutuklama kararı çıkarması durumunda, İsrail'in aralarında "UCM'nin kararına karşı uluslararası düzeyde siyasi kampanya başlatılması" dahil olmak üzere bir dizi "acil önlem alınmasını" onayladığı aktarılmıştı.



