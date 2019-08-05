İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kanser

Dünya

İtalya'da Morandi köprüsü hükümet ile şirketi karşı karşıya getirdi

Cenova'da geçen yıl 43 kişinin ölümüne sebep olan Morandi Köprüsü'nün uzun yıllar bakımsız kaldığı uzman raporu ile kanıtlandı. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, köprünün idare ve bakımını yürüten şirketi eleştirdi. Di Maio, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Dünkü uzman raporunda sizi ürperten pek çok şey var ama bence en ürkütücü olanı 25 yıl yani devlet kontrolünden çıktığından bu yana köprünün büyük bir bakımdan geçmemesi. Bu kabul edilemez. Bir an önce ASPI'ye tanınan imtiyazlar kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.