Dünya İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kanser
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İsrail Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerde kanser

İsrail'de çoğunluğu hava savunma sistemi Demir Kubbe'de çalışan 30 askerin kansere yakalandığı belirtildi. İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.
Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

İsrail'de çoğunluğu hava savunma sistemi Demir Kubbe'de çalışan 30 askerin kansere yakalandığı belirtildi.

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını ifade etti.

Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı.

İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

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İsrail askerlerini kanser etti

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