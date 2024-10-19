İsrail yine Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırdı: 33 Filistinli katledildi

"Filistin halkına karşı yapılan bu soykırımı sessizce izleyen dünya ülkelerinin ahlaki çöküşünü ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nda devam eden katliamını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sivil halka, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden soykırım ve etnik temizlik suçlarına dünya devletlerinin tepki göstermesini talep ediyoruz"