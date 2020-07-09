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Dünya İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüste 18 Filistinliyi gözaltına aldı Biri üniversite öğrencisi
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İsrail haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı: Biri üniversite öğrencisi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasından bir tane üniversiteli kız olduğu belirtildi. İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında Batı Şeria'da 13, Doğu Kudüs'te de 5 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi. Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencisi bir kızın da olduğu kaydedildi.

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Çeşitli iddialarla gözaltına alınıyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan olayları konu alan bir dizi etkinliğe katılmak için Güney Afrika'ya gelen Filistin'in en küçük direnişçileri, Janna Cihad ve İsrail askerlerine kafa tutarak simge olan Ahed Tamimi, Filistin topraklarının özgürleşeceğini söyledi.


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