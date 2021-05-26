İsrail mahkemesi Silvan Mahallesi’ndeki Filistinlileri evlerinden çıkartma kararı aldı

İsrail mahkemesinin daha önce verdiği Kudüs’te bulunan Silvan Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması kararına Filistinliler itiraz etmişti.

MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTO

Filistinliler, itirazın ardından bugün yeniden görülen duruşma sırasında Kudüs’te bulunan İsrail mahkemesi önünde protesto gerçekleştirdi. Filistin bayrağı taşıyan Filistinliler, “İsrail arazimi, evimi, ömrümü çalıyor” yazılı pankart taşıdı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli yaralanırken, İsrail güçleri bir Filistinliyi de gözaltına aldı.

Mahkeme ise, nihai kararın açıklanacağı duruşmayı ertelediğini açıkladı.

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