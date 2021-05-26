Dünya İsrail mahkemesi Silvan Mahallesindeki Filistinlileri evlerinden çıkartma kararı aldı
ORTADOĞU

İsrail mahkemesi Silvan Mahallesi’ndeki Filistinlileri evlerinden çıkartma kararı aldı

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Kudüs’te bulunan Silvan Mahallesi’de yaşayan Filistinlileri evlerinden zorla çıkartılmasına ilişkin duruşma sırasında, Filistinliler ile İsrail güçleri arasında mahkeme önünde yaşanan arbedede 2 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İsrail mahkemesi Silvan Mahallesi’ndeki Filistinlileri evlerinden çıkartma kararı aldı
Karar sonrası arbede çıktı.

İsrail mahkemesinin daha önce verdiği Kudüs’te bulunan Silvan Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması kararına Filistinliler itiraz etmişti.

MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTO

Filistinliler, itirazın ardından bugün yeniden görülen duruşma sırasında Kudüs’te bulunan İsrail mahkemesi önünde protesto gerçekleştirdi. Filistin bayrağı taşıyan Filistinliler, “İsrail arazimi, evimi, ömrümü çalıyor” yazılı pankart taşıdı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli yaralanırken, İsrail güçleri bir Filistinliyi de gözaltına aldı.

Mahkeme ise, nihai kararın açıklanacağı duruşmayı ertelediğini açıkladı.

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