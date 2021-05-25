Dünya İşgalci İsrail gazetecileri de hedef alıyor Gazzeye düzenlenen saldırılarda basın mensuplarına 99 ihlal gerçekleştirildi
ORTADOĞU

İşgalci İsrail gazetecileri de hedef alıyor: Gazze'ye düzenlenen saldırılarda basın mensuplarına 99 ihlal gerçekleştirildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında gazetecilere ve basın kurumlarına yönelik 99 ihlal tespit edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail gazetecileri de hedef alıyor: Gazzeye düzenlenen saldırılarda basın mensuplarına 99 ihlal gerçekleştirildi
Arşiv

Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi (JSC) tarafından yayımlanan raporda, mayıs ayında, İsrail'in Filistinli gazeteciler ve basın kurumlarına yönelik en şiddetli ve acımasız ihlallerinin yaşandığı vurgulandı.

Raporda, İsrail'in 19 Mayıs'ta, El-Aksa Radyosu spikerlerinden Yusuf Ebu Hasan'ın Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki evini bombalayarak ölümüne neden olduğu, basın kurumlarına ait onlarca binayı da yıktığı ifade edildi.

12 gazeteci doğrudan hedef alındı

İsrail'in imza attığı ihlaller arasında, 12 gazetecinin doğrudan ya da evlerinin hedef alınması sonucu yaralanması, 59 medya kurumu, prodüksiyon şirketi, matbaa ve yayınevi binasının yıkılması ve gazetecilere ait 22 ev ile 5 aracın saldırılardan zarar görmesinin yer aldığı kaydedildi.

Gerçekleri örtmek istiyor

  • Raporda, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında, gerçekleri örtmek ve gazetecilerin görevlerini yapmasını engellemek için ölümcül silahlar kullandığına işaret edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden kişi sayısının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail polisi Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı
DÜNYA
İsrail polisi Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail’in medya kubbesi de delindi
DÜNYA
İsrail’in medya kubbesi de delindi
Abone Ol Google News
Futbolcu olmak için gelmiştim

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapaysera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

Başvurular<br>bugün başladı

Başvurular
bugün başladı

​Milyonlarca esnafa 5 bin TL'ye kadar hibe verilecek.

​Türkiye, ne zaman menfaatleri doğrultusunda politika izlese, uluslararası güçler tarafından kaosa sürükleniyor.

​Ekipler, zorlu yolları aşarak vatandaşın ayağına gidiyor.
İsrail'den bir skandal daha

İsrail'den bir skandal daha

Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldılar.
'Zirvedeyim anne'

'Zirvedeyim anne'

​Son mesajından sonra sırra kadem bastı.
Dev uyuşturucu operasyonu

Dev uyuşturucu operasyonu

Ekipler şafak vakti çok sayıda ilde harekete geçti.
Duhok’ta nokta atışı

Duhok’ta nokta atışı

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ta ortak operasyon.
Darbe CHP'nin <br>geninde var

Darbe CHP'nin
geninde var

​Yaşananlar 27 Mayıs'ı hatırlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.