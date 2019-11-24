İsrail mahkemesinden Şeyh Raid Salah'ın davasına ilişkin skandal karar: Salah 4 ayrı suçlama nedeniyle mahkum edildi İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah hakkında sakandal bir karara imza attı. 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka bugün, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde görülen duruşmada, İsrailli yargıcın, Salah'ı, 'terör örgütüne destek olmak' da dahil, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini belirtti.

Haber Merkezi 24 Kasım 2019, 18:18 Son Güncelleme: 24 Kasım 2019, 18:33 AA