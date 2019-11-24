Dünya İsrail mahkemesinden Şeyh Raid Salahın davasına ilişkin skandal karar Salah 4 ayrı suçlama nedeniyle mahkum edildi
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İsrail mahkemesinden Şeyh Raid Salah'ın davasına ilişkin skandal karar: Salah 4 ayrı suçlama nedeniyle mahkum edildi

İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah hakkında sakandal bir karara imza attı. 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka bugün, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde görülen duruşmada, İsrailli yargıcın, Salah'ı, 'terör örgütüne destek olmak' da dahil, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Şeyh Raid Salah
Şeyh Raid Salah

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ı 4 ayrı suçlama nedeniyle mahkum etti.

4 ayrı suçtan hüküm giydi

  • Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka bugün, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde görülen duruşmada, İsrailli yargıcın, Salah'ı, "terör örgütüne destek olmak" da dahil, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini bildirdi.

İsrail'in dedektör koyma girişimi sırasında Salah'ın yaptığı konuşma suç unsuru kabul edildi

İşgalci İsrail askerleri Mescidi Aksa'nın girişine dedektör koyma girişiminde bulunmuştu.

1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının 2015'te İsrail makamlarınca terör örgütü olarak nitelenerek yasaklandığını hatırlatan Zabarka, mahkemenin, İsrail'in 2017'de Mescid-i Aksa'nın kapılarına elektronik metal arama dedektörleri koyma girişimleri sırasında Şeyh Salah'ın yaptığı bazı konuşmaları da suç unsuru olarak kabul ettiğini söyledi.

Zabarka, İsrail mahkemesinin, Şeyh Salah hakkında 18 Aralık'ta görülecek duruşmada söz konusu suçlamalardan ne kadar hapis cezası alacağını açıklayacağını kaydetti.

"Salah'ın öncü kişiliği risk olarak algılanıyor"

  • Söz konusu kararın tamamen siyasi olduğuna işaret eden Zabarka, Şeyh Salah'ın önder ve öncü kişiliğinin İsrail açısından "risk" olarak algılandığını aktardı.

Mahkeme, Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet süresini 3 ay uzatmıştı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 14 Şubat'ta Şeyh Salah'ın ülkenin kuzeyindeki Kefr Kanna bölgesindeki zorunlu ikamet süresini 3 ay uzatmıştı.

Zabarka, mahkemenin müvekkili hakkındaki ev hapsini uzatma kararının, Şeyh Salah'ın koluna elektronik bileklik takılmasının yanı sıra misafir ağırlama, hutbe verme, sosyal paylaşım sitelerini kullanma ve basına açıklama yapmasının yasaklanmasını da içerdiğini söylemişti.

Salah'ın zorunlu ikamet süresi mayısta dolarken mahkeme, kısıtlamaların devam etmesine karar vermişti.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

  • 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı.
  • Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.
  • İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.
  • Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'de görülen duruşmada, Şeyh Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah, 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.
  • İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

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