İsrail polisi Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı gösteriye katılan genç kızı copladı

İsrail polisi, Netanyahu karşıtı gösterilere katılanlara çok sert müdahalede bulunuyor.
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalara sebebiyet veren yargı düzenlemesinin durdurulması amacıyla çağrıda bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.
Protestocular İsrail sokaklarını birbirine kattı
Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak ülke genelinde meydanlara indi.
İsrail polisinden çok sert müdahale
İsrail polisi, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasına toplanan göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor. Geçtiğimiz gün Ayalon caddesinde toplanan göstericileri dağıtmak için tazyikli suyla müdahale eden İsrail polisi, bu kez de genç bir kızı copladı. Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı gösteriye katılan genç kızın coplandığı anlar kameraya yansıdı.