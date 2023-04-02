İsrail polisi Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı gösteriye katılan genç kızı copladı

İsrail polisi, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasına toplanan göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor. Geçtiğimiz gün Ayalon caddesinde toplanan göstericileri dağıtmak için tazyikli suyla müdahale eden İsrail polisi, bu kez de genç bir kızı copladı. Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı gösteriye katılan genç kızın coplandığı anlar kameraya yansıdı.