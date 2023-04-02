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Dünya

İsrail polisi Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı gösteriye katılan genç kızı copladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yargı düzenlemesinin durdurulması amacıyla çağrıda bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından ülkede büyük bir kriz çıktı. Sokaklara dökülen yüz binlerce İsrailli, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. İsrail polisi, Netanyahu karşıtı gösteriye katılan genç bir kıza copla müdahale etti.

12:13 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsrail polisi, Netanyahu karşıtı gösterilere katılanlara çok sert müdahalede bulunuyor.

İsrail polisi, Netanyahu karşıtı gösterilere katılanlara çok sert müdahalede bulunuyor.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalara sebebiyet veren yargı düzenlemesinin durdurulması amacıyla çağrıda bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

Protestocular İsrail sokaklarını birbirine kattı

Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak ülke genelinde meydanlara indi.

İsrail polisinden çok sert müdahale

İsrail polisi, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasına toplanan göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor. Geçtiğimiz gün Ayalon caddesinde toplanan göstericileri dağıtmak için tazyikli suyla müdahale eden İsrail polisi, bu kez de genç bir kızı copladı. Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı gösteriye katılan genç kızın coplandığı anlar kameraya yansıdı.





#İsrail
#Netenyahu
#Tel Aviv
29 dakika önce
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