Dünya İsrail Savunma Bakanı Gantztan alenen tehdit Hizbullah saldırırsa Lübnanı yerle bir ederiz
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İsrail Savunma Bakanı Gantz'tan alenen tehdit: Hizbullah saldırırsa Lübnan'ı yerle bir ederiz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Hizbullah'ın İsrail'e saldırması durumunda Lübnan'ı "yerle bir edecekleri" tehdidinde bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
İsrail Savunma Bakanı Gantztan alenen tehdit: Hizbullah saldırırsa Lübnanı yerle bir ederiz
İsrail Savunma Bakanı Gantz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, "Deniz sınırı belirleme anlaşması konusunda top Lübnan tarafının sahasında, ancak Hizbullah İsrail'e saldırırsa Lübnan'ı yerle bir ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, aynı televizyon kanalında yer alan haberde, teknik bir sorun yaşanmaması durumunda Kariş doğal gaz sahasında birkaç hafta içinde gaz çıkarılmaya başlanabileceği belirtildi.

ABD'nin İsrail ile deniz sınırlarını belirleneceği bir anlaşmaya varması için Lübnan'a baskı yaptığı aktarılan haberde, İsrail güvenlik kurumlarının kuzeyde olası bir gerilime hazırlandığı aktarıldı.

İsrail'in Hizbullah'ın kuzey sınırında tırmanışa yol açabilecek bir provokasyon çıkarmasından endişe duyduğu ve Kariş sahası çevresinde hava ve deniz devriyelerini artırdığı ifade edildi.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD’li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verildiğini duyurmuştu.

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