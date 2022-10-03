Lübnan'dan İsrail açıklaması: Herhangi bir ortaklık söz konusu değil

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Direktörü Anna Gueguen ile Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo'yu kabul etti.

Görüşmede tartışmalı deniz sınırı meselesinde İsrail ile Lübnan arasında son günlerde kaydedilen ilerlemeye ve 2 Ekim'de ABD'den gelen yazılı teklife değinen Avn, Lübnan'ın bu meseledeki konumunu belirlemek için Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geleceklerini, teklifteki tüm teknik detayları masaya yatırarak ona göre bir tutum sergileyeceklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Avn, geçen aylar boyunca "Lübnan'ın kendi sularındaki haklarını garanti altına almakta ve Fransız Total şirketinin başlaması öngörülen münhasır ekonomi bölgesinde belirlenmiş petrol ve gaz sahalarında arama çalışmalarının başlaması için uygun şartları sağlamakta" kararlı olduklarına dikkati çekti

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Avn, ülkesine ait deniz sınırları içerisinde İsrail ile herhangi bir ortaklığın söz konusu olmadığının altını çizdi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, deniz sınırı çizimi anlaşması hususunda, Lübnan'a ek gaz sahası açılmasına karşı çıkmadıklarını ve gaz sahasının gelirlerinden pay alacaklarını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Mikati, 2 Ekim'de, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" teslim almıştı.

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İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

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Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

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Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.