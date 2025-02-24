İsrail takası bozdu: 602 Filistinliyi alıkoyuyor

İsrail esir takasının yedinci turunda bırakması gereken 602 Filistinliyi alıkoymaya devam ediyor. Gerekçe, Hamas’ın Gazze’de esirleri teslim ederken düzenlediği törenler. İsrail’in resmi yayın kuruluşu KAN, tutuklular meselesini ele almak üzere Netanyahu kabineyi toplama kararı aldığını duyurdu.
İşgalci İsrail hükümeti, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes kapsamındaki esir takasının yedinci turunda serbest bırakması gereken 602 Filistinliyi, Hamas’ın Gazze’deki esirleri teslim ederken düzenlediği törenleri bahane ederek alıkoymaya devam ediyor. İşgal hükümeti, söz konusu törenlerin Hamas tarafından esirleri aşağılama ve onları propaganda malzemesi yapma amacıyla düzenlendiğini iddia ederek, tören yapılmayacağına dair garanti verilmemesi halinde Filistinli tutukluların serbest bırakılmayacağını ilan etti. İsrail Yayın Kurulu (KAN) ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tutuklular meselesini ele almak üzere kabineyi toplama kararı aldığını duyurdu. Gelişmelerin ardından açıklama yayınlayan Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail’in törenleri bahane ederek 602 tutukluyu bırakmayı geciktirmesi, "organize terörizm ve esirlere yönelik kötü muamele" olarak nitelendi. İsrail'in esirlere ve ailelerine karşı her türlü aşağılama, kötü muamele ve işkenceyi kullandığı ifade edilen açıklamada, "İsrail cezaevi sisteminin esirlere işkence etmeye devam ettiği ve tüm işgal teşkilatlarının esirleri ve ailelerini tehdidi sürdürdüğü ve son dönemde bunun artığı" aktarıldı.
ESİR AİLELERİNDEN NETANYAHU’YA BASKI
Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelenmesi kararı, İsrail’de yakınlarının esir takasıyla bırakılmasını bekleyen esir ailelerinin de tepkisini çekiyor. İsrailli esir aileleri tarafından konuya dair yayımlanan bildiride, Netanyahu’nun ateşkesin ikinci turunu kendisinin ve koalisyon hükümetindeki aşırı dinci ortaklarının siyasi çıkarları için yokuşa sürdüğü vurgulanarak, “Gazze’de hâlâ özgür kalmayı bekleyen 63 İsrailli esir var. Bu esirlerin tek seferde iadesini ve ölü ya da diri evlerine dönmeleri için hükümetin ateşkese uyması şart” ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rışk imzasıyla yayımlanan açıklamada da, İsrail’in esirleri bırakmama kararının ateşkesi ihlal etmek ve sürecin ilerlemesini engellemek için alındığına dikkat çekildi Törenlerin esirlere aşağılama değil direnişin onlara iyi muamelede bulunduğunun göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in ise son ana kadar Filistinli tutuklulara işkenceyi sürdürmesi ve serbest bırakırken elleri ve gözlerini bağlamasının asıl aşağılama olduğu belirtildi.
Smotrich’i ikna çabaları
- İsrail medyasında yer alan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun esir takası sürecinde sürekli olarak engeller çıkarmasının sebebinin, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmemesini isteyen aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i ikna çabaları olduğuna vurgu yapıldı. Smotrich’in savaşın sürmemesi halinde koalisyondan çekilerek hükümeti yıkma tehditlerini sürdürdüğüne dikkat çekilen haberlerde, Netanyahu’nun hükümeti ayakta tutmak için süreci yokuşa sürdüğünün altı çizildi.