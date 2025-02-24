İsrail takası bozdu: 602 Filistinliyi alıkoyuyor

İşgalci İsrail hükümeti, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes kapsamındaki esir takasının yedinci turunda serbest bırakması gereken 602 Filistinliyi, Hamas’ın Gazze’deki esirleri teslim ederken düzenlediği törenleri bahane ederek alıkoymaya devam ediyor. İşgal hükümeti, söz konusu törenlerin Hamas tarafından esirleri aşağılama ve onları propaganda malzemesi yapma amacıyla düzenlendiğini iddia ederek, tören yapılmayacağına dair garanti verilmemesi halinde Filistinli tutukluların serbest bırakılmayacağını ilan etti. İsrail Yayın Kurulu (KAN) ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tutuklular meselesini ele almak üzere kabineyi toplama kararı aldığını duyurdu. Gelişmelerin ardından açıklama yayınlayan Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail’in törenleri bahane ederek 602 tutukluyu bırakmayı geciktirmesi, "organize terörizm ve esirlere yönelik kötü muamele" olarak nitelendi. İsrail'in esirlere ve ailelerine karşı her türlü aşağılama, kötü muamele ve işkenceyi kullandığı ifade edilen açıklamada, "İsrail cezaevi sisteminin esirlere işkence etmeye devam ettiği ve tüm işgal teşkilatlarının esirleri ve ailelerini tehdidi sürdürdüğü ve son dönemde bunun artığı" aktarıldı.