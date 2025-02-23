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Lübnan'da eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi

Lübnan'da eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi

20:3523/02/2025, Pazar
AA
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İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Kamil Şamun Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde, 27 Eylül'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve birkaç gün sonra yine İsrail saldırısıyla yaşamını yitiren halefi Haşim Safiyyuddin için bir cenaze töreni düzenlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Kamil Şamun stadyumunda "Ahde bağlıyız" sloganıyla düzenlenen cenaze törenine, Lübnan'dan ve yurtdışından binlerce kişi katıldı.

Törenin yapıldığı stadyum saatler öncesinde doldurulurken, Kuran-ı Kerim kıraatı ve ilahilerin yanı sıra Nasrallah ve Safiyyuddin için şiirler okundu.

Cenazelerin stadyuma girişinden kısa bir süre sonra İsrail'e ait 4 savaş uçağı törenin yapıldığı bölge üzerinden uçuş yaptı. Cenazeye katılanlar "İsrail'e ölüm" sloganıyla tepki gösterdi.

İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardımanla hedef alınmıştı.

Nasrallah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısına hedef olmuştu.

#Lübnan
#Hizbullah
#Hasan Nasrallah
#Haşim Safiyuddin
#cenaze töreni

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