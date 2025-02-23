Lübnan'da eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin için cenaze töreni düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde, 27 Eylül'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve birkaç gün sonra yine İsrail saldırısıyla yaşamını yitiren halefi Haşim Safiyyuddin için bir cenaze töreni düzenlendi.