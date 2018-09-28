Dünya İsrail terörüne onay
ORTADOĞU

İsrail terörüne onay

New York’ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile buluşan Donald Trump, Tel Aviv’in işgalci politikalarına tam destek verdi. ABD Başkanı, İsrail’in Ortadoğu ve Filistin’deki saldırganlığını “bir başka seçeneği yok” sözleriyle onayladı. Trump’a teşekkür eden Netanyahu ise bölgede yeni çatışmalar çıkarmaktan çekinmeyecekleri mesajını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump: Tel Aviv’in saldırganlıktan başka seçeneği yok
Trump: Tel Aviv’in saldırganlıktan başka seçeneği yok

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu BM Genel Kuruluna katılmak için geldikleri New York’ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Netanyahu ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Trump, İsrail saldırganlığını destekledikleri mesajını verdi. İsrail’in zorlu bir bölgede olduğunu ve “kendisini korumak için” attığı adımları desteklendiklerini belirten Trump, “Tel Aviv yönetiminin saldırgan olmaktan başka seçeneği yok.” iddiasında bulundu.

ARSIZ TEŞEKKÜR

Netanyahu ise İsrail’e verdiği destekten dolayı Trump’a teşekkür etti. ”İran’ı İsrail’e karşı “saldırgan” olmakla suçlayan Netanyahu, “İran’a karşı İsrail kendini savunmak için Suriye’de, Lübnan’da veya başka bir bölgede ne gerekiyorsa yapacak. ABD’nin de buna tam destek vereceğini biliyorum.” ifadelerini kullandı.

YÜZYILIIN TOKADI

Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur.” dedi. Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için hazırladığı ve “Yüzyılın anlaşması” olarak adlandırılan planın iki veya üç ay içerisinde açıklanacağını belirtti. Yüzyılın Anlaşmasını, “Yüzyılın tokadı” olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD’li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

TAVİZ VERMELİ

Filistinlilerin müzakere masasına geri döneceğinin “kesin” olduğunu öne süren Trump, “İsrail de diğer taraf için iyi bir şeyler yapmalı.” diyerek Tel Aviv yönetiminin de sorunun çözümü için taviz vermesi gerektiği imasında bulundu.

REKLAM

İsrail askerleri rastgele ateş açtı

Batı Şeria’nın Nablus kentindeki “Yusuf makamında” ayin için toplanan Yahudi yerleşimcilere eşlik eden İsrail askerleri 20 Filistinliyi yaraladı. Yaralanan kişilerden ikisinin gazeteci olduğu aktarıldı. Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan “Yusuf makamında” Hazreti Yusuf’un kabrinin olduğuna inanıyor. Buna karşın birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.

Milli kurtuluş anlaşması

Filistin direniş grupları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Küdüs’e taşımasının ardından ABD’nin ‘asrın anlaşması’ olarak nitelediği siyasi girişimine karşı birleşme kararı alarak ortak bir beyanname hazırladı. Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi, Filistin Kurtuluş Teşkilatı, Filistin Kurtuluş Halk Cephesi ve Hamas tarafından imzalanan ’Milli Kurtuluş Programı’, başta Filistin Kurtuluş Teşkilatı ve Milli Birlik Hükümeti olmak üzere Milli Meclisin, adalet ve güvenliğin ve milli birlik, milli hareket ve demokrasinin rehabilitasyonuna dayanıyor” ifadeleri ile başlıyor. Programın Filistin halkının her yerde kararlılığını güçlendirmekle başlayacağı, a direnme hareketi başlatılarak, bunun maddi ve manevi olarak destekleneceği kaydedildi.

Küstah Liberman

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail meselesinin çözümünde “Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur.” ifadesine ilişkin İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Golan Tepelerine düzenlediği ziyarette yaptığı açıklamada, “Filistin devleti umurumda değil. Filistin Devleti beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren şey Yahudi devletidir. ” dedi. Liberman açıklamasında Suriye’yle 7 yıldır kapalı olan Kuneytire sınır kapısının da açılabileceği sinyalini verdi.

REKLAM
Ziraat çalışanlarına Bylock operasyonu

Ziraat çalışanlarına Bylock operasyonu

​Savcılık 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Dolar hızla düşüyor

Dolar hızla düşüyor

6 TL'nin altına gerilemişti. işte son seviye...
Bu neyin hazırlığı

Bu neyin hazırlığı

​Suriye'de terör devleti kurmak isteyen ABD'nin, Yunanistan'daki hareketliliği bir aydır arttı.
Bahçeli ile her an görüşebiliriz

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

'Birinci olduğumuz bölgede aday çıkarmamayı tabanımıza açıklayamayız'
Denize iniş yaptı

Denize iniş yaptı

​Dolu olan yolcu uçağında felaket önlendi.
Sınırlı ittifak formülü

Sınırlı ittifak formülü

​AK Parti ve MHP yerelde nasıl ittifak kuracak?
Derhal tutuklanmalı

Derhal tutuklanmalı

​Mahkemenin kararı hakimi isyan ettirdi.
Şifreleri çözüldü

Şifreleri çözüldü

Örgütte kimin hangi şifreyi kullandığı belirlendi.

ABD 65 binPKK'lı besliyor

ABD 65 binPKK'lı besliyor

​PKK işgalindeki yerlerde terörist sayısı 65 bini aştı.

İştegözlem üssü

İştegözlem üssü

​TSK'nın Halep'teki gözlem noktası görüntülendi.
Pilotaj hatası

Pilotaj hatası

​İşadamı Hüseyin Başaran ilk kez konuştu.
Hürjet'leAirshow

Hürjet'leAirshow

​4 gün sürecek olan İSTANBUL AIRSHOW başladı.
İsrailterörüne onay

İsrailterörüne onay

​Trump: Tel Aviv'in saldırganlıktan başka seçeneği yok.
Adil değil

Adil değil

​UEFA ırkçılığa destek verdi.
​TSK envanterine girdi

​TSK envanterine girdi

​Türkiye'yi İHA teknolojisinde farklı bir noktaya taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.