İsrail terörüne onay

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu BM Genel Kuruluna katılmak için geldikleri New York’ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Netanyahu ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Trump, İsrail saldırganlığını destekledikleri mesajını verdi. İsrail’in zorlu bir bölgede olduğunu ve “kendisini korumak için” attığı adımları desteklendiklerini belirten Trump, “Tel Aviv yönetiminin saldırgan olmaktan başka seçeneği yok.” iddiasında bulundu.

ARSIZ TEŞEKKÜR

Netanyahu ise İsrail’e verdiği destekten dolayı Trump’a teşekkür etti. ”İran’ı İsrail’e karşı “saldırgan” olmakla suçlayan Netanyahu, “İran’a karşı İsrail kendini savunmak için Suriye’de, Lübnan’da veya başka bir bölgede ne gerekiyorsa yapacak. ABD’nin de buna tam destek vereceğini biliyorum.” ifadelerini kullandı.

YÜZYILIIN TOKADI

Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur.” dedi. Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için hazırladığı ve “Yüzyılın anlaşması” olarak adlandırılan planın iki veya üç ay içerisinde açıklanacağını belirtti. Yüzyılın Anlaşmasını, “Yüzyılın tokadı” olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD’li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

TAVİZ VERMELİ

Filistinlilerin müzakere masasına geri döneceğinin “kesin” olduğunu öne süren Trump, “İsrail de diğer taraf için iyi bir şeyler yapmalı.” diyerek Tel Aviv yönetiminin de sorunun çözümü için taviz vermesi gerektiği imasında bulundu.

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İsrail askerleri rastgele ateş açtı

Batı Şeria’nın Nablus kentindeki “Yusuf makamında” ayin için toplanan Yahudi yerleşimcilere eşlik eden İsrail askerleri 20 Filistinliyi yaraladı. Yaralanan kişilerden ikisinin gazeteci olduğu aktarıldı. Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan “Yusuf makamında” Hazreti Yusuf’un kabrinin olduğuna inanıyor. Buna karşın birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.

Milli kurtuluş anlaşması

Filistin direniş grupları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Küdüs’e taşımasının ardından ABD’nin ‘asrın anlaşması’ olarak nitelediği siyasi girişimine karşı birleşme kararı alarak ortak bir beyanname hazırladı. Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi, Filistin Kurtuluş Teşkilatı, Filistin Kurtuluş Halk Cephesi ve Hamas tarafından imzalanan ’Milli Kurtuluş Programı’, başta Filistin Kurtuluş Teşkilatı ve Milli Birlik Hükümeti olmak üzere Milli Meclisin, adalet ve güvenliğin ve milli birlik, milli hareket ve demokrasinin rehabilitasyonuna dayanıyor” ifadeleri ile başlıyor. Programın Filistin halkının her yerde kararlılığını güçlendirmekle başlayacağı, a direnme hareketi başlatılarak, bunun maddi ve manevi olarak destekleneceği kaydedildi.

Küstah Liberman

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail meselesinin çözümünde “Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur.” ifadesine ilişkin İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Golan Tepelerine düzenlediği ziyarette yaptığı açıklamada, “Filistin devleti umurumda değil. Filistin Devleti beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren şey Yahudi devletidir. ” dedi. Liberman açıklamasında Suriye’yle 7 yıldır kapalı olan Kuneytire sınır kapısının da açılabileceği sinyalini verdi.