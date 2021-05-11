Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrail zulmüne bir tepki de Kenyalı Müslüman liderlerden İnsanlık dışı bir eylem
ORTADOĞU

İsrail zulmüne bir tepki de Kenyalı Müslüman liderlerden: İnsanlık dışı bir eylem

Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi (SUPKEM) ve Kenya İmamlar ve Vaizler Konseyi (CIPK), İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. SUPKEM Başkanı Hassan Ole Naado'ya, "Filistinli aileleri Yahudi yerleşimciler lehine tahliye etmek, insanlık dışı bir eylemdir." dedi.

Haber Merkezi AA
İsrail zulmüne bir tepki de Kenyalı Müslüman liderlerden: İnsanlık dışı bir eylem
SUPKEM Başkanı Hassan Ole Naado

SUPKEM Başkanı Hassan Ole Naado yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı ve İsrail hükümetini, Doğu Kudüs’te Filistinli ailelerin kasıtlı tahliyesine ilişkin kararını durdurmaya çağırdı. Naado'ya, "Filistinli aileleri Yahudi yerleşimciler lehine tahliye etmek, insanlık dışı bir eylemdir." dedi.

  • Kenya İmamlar ve Vaizler Konseyi (CIPK) Başkanı Şeyh Abdalla Ateka da İsrail işgal güçlerinin Filistinli Müslümanlara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini kınadı.

İsrail'in Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba
OYNAT 00:34
İsrail'in Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba
İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırıda babasını kaybeden bir çocuğun cenaze töreninde 'Elveda baba' çığlığı yürekleri burktu.

İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail çocukları hedef aldı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından savaş uçaklarıyla hedef gözetmeksizin masum Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'nin El Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana atılan bombanın ardından yaralı olarak kurtulan kadınlar ve çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukların toz toprak içinde kaldığı korku dolu anları kameralara yansıdı.

İşgalci İsrail polisi AA muhabirini canlı yayında vurdu
OYNAT 00:46
İşgalci İsrail polisi AA muhabirini canlı yayında vurdu
Anadolu Ajansının (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Boyraz, ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildi.

"Uluslararası hukuka aykırı"


Ateka, “Bu tür eylemler uluslararası hukuku ihlal etmekte ve Filistin ve İsrail olmak üzere iki devletin kurulmasına dayalı barışçıl bir çözümün sağlanmasına engel olmaktadır." ifadeler kullandı. Kenyalı Müslüman liderler, ülkedeki Müslümanları Filistinliler için dua etmeye çağırdı.

İsrail Konsolosluğu önünde toplanan taksicilerden protesto
FOTOĞRAF 7
Title
İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından İstanbul'daki protestolar dün geceden bu yana sürüyor.
Title
Dün gece Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu'ndaki protestoların ardından, bugün Esenyurt'tan gelen bir grup taksici konsolosluk önünde eylem yaptı.
Title
'Kahrolsun İsrail', pankartları taşıyan taksiciler, kornalar ve bayraklarla slogan attı.
Title
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemin ardından gelen grup olaysız dağıldı.
Title
Title
Title
İsrail Konsolosluğu önünde toplanan taksicilerden protesto
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları bir grup taksici tarafından İsrail Konsolosluğu önünde protesto edildi.

İsrail vahşeti bitmiyor: Bu kez de El Halil’de Filistinlilere saldırdılar
FOTOĞRAF 8
Title
İsrail güçlerinin şiddeti artmaya devam ederken Kudüs ve Gazze’de yükselen tansyon El Halil kentine de sıçradı.
Title
El Halil kentinde dün teravih namazının ardından Filistinliler, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları ve İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya sürekli düzenlediği saldırıları protesto etti.
Title
El Halil halkı, İsrail güçlerinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana Filistinlileri çeşitli saldırılarla hedef aldığını vurgulayarak Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmemesi ve Filistinlere yönelik şiddetin durdurulmasını talep etti.
Title
Sokaklardan ayrılmak istemeyen Filistinliler “İsrail İşgaline hayır” sloganları attı. Eyleme katılanların, Türk bayrakları taşıması dikkat çekti.
Title
İsrail güçleri, El Halil’de Filistinlileri dağıtmak plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.
Title
İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 28 Filistinli yaralandı. Yaralılar, El Halil’deki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri 4 Filistinli gencin plastik mermiden ağır yaralandığı söyledi.
Title
Title
İsrail vahşeti bitmiyor: Bu kez de El Halil’de Filistinlilere saldırdılar
Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayanların İsrail saldırılarını protesto ettiği gösteriye saldırı düzenlendi. İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 28 Filistinli yaralandı.


Abone Ol Google News
TÜMOSANdanGineye 50 traktör

TÜMOSAN'dan
Gine'ye 50 traktör

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.
Kudüs için Kahire ile temas

Kudüs için Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin diplomasisi: Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı <br>25'e yükseldi

Şehit sayısı
25'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
ABD'nin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.