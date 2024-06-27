İsrail’de asker krizi

Gazze’de yaklaşık 38 bin kişiyi öldürerek tarihin en kanlı soykırımlarından birine imza atan İsrail ordusu çözülmenin eşiğine geldi. Hamas karşısında günden güne eriyen İsrail ordusunda vicdani ret dalgası başlarken, oluşan askeri açığı kapama adına Tel Aviv yönetimi emeklilik çağındaki yedek askerleri tekrardan göreve çağırmayı planlıyor. Diğer yandan kırılgan bir koalisyonla başbakanlık koltuğuna oturan Binyamin Netanyahu’yu endişelendiren bir haber de İsrail Yüksek Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme ultra Ortodoks erkeklerin de askere alınması gerektiğini hükmetti. Netanyahu’nun koalisyonundaki ultra Ortodokslar karara karşı olduklarını ve dindar Yahudilerin askere alınması halinde hükümetten çekileceklerini açıklamışlardı.

GAZZE’DE SAVAŞMAYI REDDEDİYORLAR

İsrail ordusunda Gazze’de savaşmayı reddedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre, ahlaki ve etik nedenlerden dolayı yüzlerce yedek asker ve subay, vicdani ret haklarını kullanarak orduda yer almayacaklarını açıkladı. Gazete, yüzlerce yedek askerin Gazze Şeridi'ne dönmeyi reddettiğini, Refah'taki askeri operasyonun kendilerinin ve masum insanların hayatını tehlikeye attığını ve rehinelerin geri getirilemeyeceğini vurguladıklarını kaydetti.

İŞGALCİ OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATTI

Gazeteye göre İsrail ordusunda görev yapan 41 asker geçtiğimiz ayın sonlarında, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana yedek askerler tarafından yayınlanan ilk ‘Gazze Şeridi'nde görev yapmayı reddetme’ mektubunu imzaladı. İsrail yönetimi olayın duyulmaması için ordu yönetmeliğini hiçe saydı ve askerleri tutuklamadı. İşgalci güç, vicdani ret yapan askerlerin bazılarını kalmaya ikna ederken, bazılarını ise olaysız bir şekilde terhis etti.

BATI ŞERİA’DAKİ ASKERLER GAZZE’YE GÖTÜRÜLDÜ

Gazeteye göre mektubu imzalayanlardan 16'sı ordunun istihbarat biriminde, 7’si İç Cephe Komutanlığı'nda, geriye kalanların piyade, istihkam ve zırhlı birliklerde, biri komando birliğinde ve biri de terörle mücadele biriminde görev yapıyor. İç Cephe Komutanlığı'nda görev yapan 7 yedek askerden biri, çok sayıda yedek askerin 7 Ekim'den sonra Batı Şeria'da ‘sınır işgalleri’ gibi muharebe görevlerini yerine getirmek üzere çağrıldığını, çünkü çok sayıda muvazzaf askerin Gazze Şeridi'ne nakledildiğini söyledi.

EMEKLİLER SİLAH BAŞINA

İstifa dalgasının yayılmasından endişe eden İsrail güçleri, Hamas saldırıları sonucu verdikleri zayiatı kapatmak için ise emekli yedek askerleri göreve çağırmayı değerlendiriyor. İsrail haber sitesi Walla'nın haberine göre İsrail ordusu, asker sıkıntısı nedeniyle aralarında ultra Ortodoks vatandaşların da bulunduğu emekliler ve gönüllülerden oluşan yeni bir hafif tugay birimi kurmayı planlıyor. Walla'ya göre Tugay 96 veya "David'in Tümeni" olarak adlandırılan birimin hem erkek hem de kadın 40.000 personele sahip olması bekleniyor.

HAREDİ KRİZİ HÜKÜMETİ DAĞITABİLİR

Diğer yandan İsrail Yüksek Mahkemesi ultra Ortodoks erkeklerin askere alınması gerektiğine karar verdi. İsrail'de yasalara göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır tartışma konusu. Yüksek Mahkeme kararının, Netanyahu'nun aşırı sağcılar ve aşırı dincilerle kurduğu koalisyon hükümetinde şok dalgaları yaratması bekleniyor. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Savaşı'nı bitirme planını kabul etmesi halinde iki aşırı sağcı ortağının hükümeti dağıtma tehdidiyle karşılaşan Netanyahu, bu kez de iki Haredi ortağının (Şas ile Birleşik Tevrat Yahudiliği (UTJ) aynı tehdidiyle karşı karşıya gelebilir.











