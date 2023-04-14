İsrail'de kız öğrencilerin ırkçı videosu tartışmaya yol açtı

İsrail Bayrağı
İsrail'de bir grup Avrupa asıllı Aşkenaz Yahudi kız öğrencinin, Arap asıllı Mizrahi Yahudilerle ırkçı biçimde dalga geçtiği video İsrail siyasetinin de gündemine girdi.
Videoda okul personelinden bazıları da rol aldı. Sosyal medyada yayılan video gelen tepkilerin ardından okulun hesabından kaldırıldı.
Okuldan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu içeriğin mizah amaçlı hazırlandığı belirtilerek, yol açtığı hayal kırıklığı nedeniyle özür dilendi.
Olay İsrail siyasetine sıçradı
Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ise paylaşımla ilgili İsrail hükümeti içindeki aşırı sağcıları suçladı.
Lapid, hükümetteki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin "ırkçı söylemlerinin dindar siyonist kesimin en ahlaki taraflarını zehirlediği" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail toplumunda Avrupa asıllı Aşkenaz Yahudileri ile Arap dünyasından gelen Mizrahi Yahudileri arasında ayrımcılığa ilişkin tartışmalar sıkça gündemde yer alıyor.