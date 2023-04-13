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Dünya

Mescid-i Aksa saldırıları gerilimi tırmandırmıştı: İsrail'den hava savunma sistemini güçlendirme kararı

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, plastik mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak saldırması bölgede gerilimi tırmandırmıştı. Saldırılar sonrası ise geçen hafta Gazze, Lübnan ve Suriye'den roket atıldığını duyuran İsrail'den dikkat çeken bir karar geldi. İsrail ordusu ülke çapında hava savunma sistemini güçlendirme kararı alındığını açıkladı.

21:39 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Demir Kubbe hava savunma sistemi

Demir Kubbe hava savunma sistemi

İsrail ordusu, geçen hafta Gazze, Lübnan ve Suriye'den roket atılması üzerine ülke çapında hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldı.

İsrail ordu radyosunun Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ordu ülke genelinde hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldı ve Demir Kubbe bataryalarını ülke genelinde konuşlandırdı." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki gerilim ve artan saldırılar

İsrail polisinin, geçen hafta Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, plastik mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine 37 roket fırlatıldığını duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tuttuğu saldırılara karşılık Gazze'ye hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırına karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail ordusu, 8 Nisan'da da Suriye tarafından Golan Tepelerine 3 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

Suriye toprağı olan Golan Tepeleri 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.



#Demir Kubbe
#hava savunma sistemi
#israil
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