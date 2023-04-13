Mescid-i Aksa saldırıları gerilimi tırmandırmıştı: İsrail'den hava savunma sistemini güçlendirme kararı

Kenya'da kuraklık nedeniyle 4 milyona yakın insanın acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi. Başlayan yağışlara rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde hala insanların gıdaya ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kabine Sekreteri Rebecca Miano, "Kuraklığın yarattığı zorluklarla mücadele etmek ve daha iyi bir duruma erişmek için yardım kuruluşlarından ve hayırseverlerden kaynaklarını sürdürmelerini rica ediyorum." şeklinde konuştu. Miano, ülkede 5 yaş altı 970 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğunu bildirdi.