İsrail'de muhalefet çıldırdı: Böylesi bir siyasi fiyaskoyu hiç yaşamamıştık

İsrail muhalefet lideri ABD ve İran'ın İsrail olmaksızın barış masasına oturmasını 'siyasi fiyasko' olarak yorumladı
İşgalci İsrail'in ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin İran-ABD/İsrail Savaşı'ndaki son süreçte izlediği politikaları sert sözlerle eleştirdi. Lapid, yaptığı açıklamada İsrail’in ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren kritik kararlarda ABD ve İran'ın masaya yalnız oturduğuna dikkat çekerek kendilerinin süreç dışı bırakıldığını belirtti.
İsrail'de ana muhalefet partisi
Yeş Atid'in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid,
İsrail’in tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi fiyaskoyla karşı karşıya olduğunu belirterek,
“Tarihimizde böyle bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail, ulusal güvenliğimizin kalbine dair kararlar alınırken masaya bile oturtulmadı”
ifadelerini kullandı.
Bu sözler, ABD ve İran'ın müzakere masasına
İsrail bulunmaksızın
oturmasının ardından geldi.
'İsrail'i çöküşe götürebilir'
'İsrail'i çöküşe götürebilir'
Lapid, açıklamasının devamında,
"İsrail ordusunun ve halkının üzerine düşeni yaptığını"
savundu. Buna karşın Netanyahu’nun siyasi ve stratejik açıdan başarısız olduğunu ifade etti.
“Ordu kendisinden istenen her şeyi yaptı, halk inanılmaz bir direnç sergiledi, ama Netanyahu siyasi ve stratejik anlamda başarısız oldu, kendi koyduğu hiçbir hedefe ulaşamadı”
diyerek hükümeti yerden yere vurdu.
Ana muhalefet lideri, mevcut yönetimin hatalarının
uzun vadeli etkilerine
de dikkat çekerek, Netanyahu’nun
“kibir, sorumsuzluk ve stratejik planlama eksikliği”
nedeniyle İsrail'e ciddi zarar verdiğini söyledi; bu sürecin sonuçlarının kısa sürede
telafi edilemeyeceğini
vurguladı.
ABD'nin İsrail'i dışlaması ne anlama geliyor?
ABD'nin İsrail'i dışlaması ne anlama geliyor?
Lapid’in sözleri, yalnızca iç siyasete yönelik bir eleştiri değil, aynı zamanda
bölgesel güç dengelerine dair
önemli bir işaret olarak okunuyor. Özellikle
ABD ile İran arasında İsrail’in dahil edilmediği bir diplomatik temas,
Tel Aviv açısından ciddi bir
stratejik kırılma
anlamına geliyor.
Bu diplomatik temasın ortaya çıkardığı yeni durumda, İsrail’in yıllardır güvenlik mimarisinin merkezine yerleştirdiği
“ABD için vazgeçilmez aktör”
rolü zayıflamış oluyor. Vaşington ile Tahran’ın doğrudan ya da dolaylı bir barış zemininde buluşması,
Siyonist
İsrail’in bölgedeki manevra alanını daraltırken,
aynı zamanda kendi içlerindeki
siyasi hesaplaşmaları
da derinleştiriyor.
Bu çerçevede
Lapid’in çıkışı,
yalnızca Netanyahu yönetimine yönelik bir muhalefet söylemi değil; İsrail’in bölgesel denklemde
dışlanma ihtimaline karşı verilen erken bir siyasi alarm
olarak da değerlendiriliyor.
