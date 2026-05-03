Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'den kanlı saldırı: Lübnan'da rahibe okulu vuruldu ölü ve yaralılar var

İsrail'den kanlı saldırı: Lübnan'da rahibe okulu vuruldu ölü ve yaralılar var

09:443/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir manastır ve rahibe okulunu yıktı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir manastır ve rahibe okulunu yıktı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Yarun beldesinde bir manastır ve rahibe okulunu yıktığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen beldede evleri, iş yerlerini ve çeşitli yapıları hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun beldedeki bir manastır ile rahibe okulunu da yıktığı ifade edildi.

Okulun, Bint Cubeyl ilçesine bağlı çeşitli beldelerden binlerce öğrenci mezun eden, bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğu belirtilirken, hedef alınmasının eğitim ve sosyal açıdan büyük bir kayıp olduğu vurgulandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

#israil
#Lübnan
#Manastır
#yıkım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut projesi: 2+1 kimlere verilecek, 1+1 daireleri kimler alacak? dağılım ve başvuru detayları