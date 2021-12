İsrail'den Kudüs’te yargısız infaz: Yaralı Filistinli genç katledildi

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında, Muhammed Salima isimli bir Filistinliyi “bıçaklı saldırıda bulunduğu” iddiasıyla vurdu. Salima yerde acılar içinde kıvranırken, İsrailli güvenlik görevlisi 2 el ateş ederek Filistinli genci infaz etti.

Cinayetin görgü tanıkları, infaz anını an be an kaydederek sosyal medyada paylaştı. İnfaz sonrası alandaki Filistinliler olaya büyük tepki gösterirken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi.

Filistin Devlet Başkanlığı, saldırının “belgelenmiş bir savaş suçu” olduğunu belirttti.

BENNETT’TEN TAM DESTEK

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise skandal bir açıklamada bulunarak, Filistinliyi öldüren polisi “tam olarak desteklediğini” ifade etti. İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre Bennett, “Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler” ifadelerini kullandı ve infaz emrinin hükümet politikası olduğunu itiraf etti.

SAVAŞ SUÇU

Filistin Devlet Başkanlığı ise, saldırının “belgelenmiş bir savaş suçu” olduğunu belirterek İsrail polisinin Filistinli genci öldürmesini kınadı. Filistin resmi haber ajansı Wafa’ya göre, Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, işgal güçlerinin işlediği suçların derhal durdurulması gerektiği belirtilerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

