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Suç örgütü İsrail ipini kopardı: Filistinlilere yargısız infaz

İsrail, Filistinlileri infaz etmeye başladı. Geçen hafta Batı Şeria’da şehit edilen Ahmed Fahd (24) bunlardan biri oldu. İsrail iç istihbaratı Şin Bet tarafından gözaltına alınan genç, yakın mesafeden birkaç el atışla vurulduktan sonra yaralı halde ölüme terk edildi. Aileye telefon eden Şin Bet, Fahd’ın yanlışlıkla öldürüldüğünü asıl hedefin kardeşi ile amcası olduğu söyleyerek tacizde bulundu.

Dış Haberler Yeni Şafak
Suç örgütü İsrail ipini kopardı: Filistinlilere yargısız infaz
Ahmed Fahd’ın cenazesi geçen hafta içi düzenlenen törenle toprağa verildi.

İsrail gizli polisi, iç istihbarat servisi ve askerlerinin, Filistinlileri hedef alan yargısız infaz politikasını yeniden uyguluyor. Katar merkezli El Cezire internet sitesinin haberine göre, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria’da şehit edilen 24 yaşındaki Ahmed Fahd da suç örgütüne dönüşen İsrail’in yargısız infazına kurban gitti. Fahd’ın ailesi, Filistinli gencin önce İsrail gizli servis elemanları tarafından tutuklandığını ve ardından yakın mesafeden birkaç el atışla vurularak yaralı halde ölüme terk edildiğini kaydetti. El Cezire’ye konuşan Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Muhammed el-Avda da ailenin iddiasını, otopsi kayıtlarına dayandırdığı, “Fahd yakın mesafeden birkaç kez hedef alındı” sözleriyle doğruladı. Filistinlileri hedef alan yargısız infazların genelde İsrail gizli polisi Mustaribin ile iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından işlendiği bildirildi.

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KELEBEK MERMİ KULLANIYORLAR

  • İşgalci güvenlik güçlerinin işlediği cinayetlerde “kelebek mermi (Butterfly bullet)” adı verilen ve “savaş suçu” kapsamına giren mühimmatı kullandığı belirtiliyor. Normal mermilerin aksine vücut içinde patlayıcı etkiye sahip bu mühimmat, hedef alınan kişinin derisinde, iç organlarında ve kemiklerinde uzuv ve can kaybına kadar varan etkiye sebep oluyor. Ahmed Fahd’ın vücudunda da benzer izlere rastlandığı belirtildi.

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TELEFONLA CİNAYET İTİRAFI

Ahmed Fahd’ın bir aile yakını da El Cezire’ye açıklamasında, Şin Bet’in cinayeti itiraf ettiğini belirtti. Buna göre, İsrail iç istihbarat servisinden Fahd’ın ailesine gelen bir telefonda, Fahd’ın ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğü, gerçek hedefin kardeşi ile amcası olduğu çekinmeden itiraf edildi. Şin Bet’in pekçok defa yakın mesafeden infaz ettiği Filistinlilerin ailelerini telefonla taciz ettiği de belirtildi.

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SUİKAST POLİTİKASININ BİR PARÇASI

  • Ramallah merkezli El-Hak adlı insan hakları örgütü ise İsrail gizli polisi ve iç istihbaratının infazlarının “yanlışlık” olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirtiyor. Kurum yetkilileri, Fahd’ın vefatına ilişkin araştırmanın sürdüğünü ancak infazın, İsrail’in Filistinlileri yakın mesafeden suikast politikasının bir parçası olduğunu belirtti.

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Sosyal medyayı engelleme girişimi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doğu Kudüs’te meydana gelen olaylar ve Gazze’ye yönelik saldırıların ardından İsrail vatandaşı Filistinlilerin gösteriler düzenlemesi üzerine sosyal medyayı engellemeye çalıştığı bildirildi. İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, 10-21 Mayıs tarihlerindeki Gazze saldırıları sırasında sosyal medyayı engelleme girişiminde bulundu. İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu’nun 2 kez sosyal medyanın engellenmesini önerdiği, ancak İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit ve güvenlik yetkilileri tarafından bu önerinin reddedildiği aktarıldı.
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