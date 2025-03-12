İsrail'den Suriye'ye 60 bomba: Pazartesi günü Suriye'nin güneyine onlarca hava saldırısı düzenlediler

İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Şeyh (Hermon) Dağı'na dün bir tur düzenleyen ve burada basına açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye yönetimini ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etmişti.