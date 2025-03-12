Hamas'tan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı ve müdahalelerine kınama

Hamas, İsrail'in Suriye'ye yönelik devam eden saldırılarını ve iç işlerine müdahalesini kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş Suriye'ye yönelik sürekli tekrarlanan Siyonist saldırıları ve işgalci hükümetin Suriye'nin iç işlerine müdahalesiyle övünmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kasım, Suriye'ye yönelik devam eden bu saldırıların, İsrail'in tüm bölgedeki yayılmacı tutumunu gözler önüne serdiğini ve bölgesel güvenlik için asıl tehlikenin işgal hükümetinin politikaları olduğunu teyit ettiğini aktardı.

Kasım, Hamas'ın, acımasız saldırılara maruz kalan Suriye ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Şeyh (Hermon) Dağı'na dün bir tur düzenleyen ve burada basına açıklamalarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye yönetimini ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etmişti.

Katz, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki işgalini kalıcı hale getirmek için çalışmalar yaptığını söylemişti.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyine pazartesi günü onlarca hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.





İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.



