Oscar ödüllü Susan Sarandon Filistin'e destek açıklamaları sonrası UTA tarafından işten çıkarıldı.
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın, İsrail'in haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'ye yönelik zulmüne tepki gösterdiği için Hollywood'la karşı karşıya geldi.
Hollywood’un önde gelen menajerlik şirketi UTA, oyuncuyla yollarını ayırdı.
İsrail'e tepki gösterdi işinden kovuldu
Hollywood yetenek ajansı United Talent Agency (UTA), aktör Susan Sarandon'ı Filistin'e destek için düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından işten çıkardı.
77 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Filistin'i desteklemek için birçok mitinge katılmış ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair konuşmalar yapmıştı.
"Korku içindeki Yahudiler artık ABD’de bir Müslüman olmanın nasıl hissettirdiğini anlamış oldu"
Biden'a ateşkes çağrısında bulunmuştu
Susan Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.