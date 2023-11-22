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İsrail'e tepki gösteren Oscar ödüllü Susan Sarandon Hollywood'u karşısına aldı

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek için katıldığı bir mitingde yaptığı konuşmanın ardından boykota uğradı. Hollywood, Sarandon'ın Filistin'e destek göstermesinden rahatsız oldu.

10:09 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:41 - 22/11/2023 Çarşamba
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Oscar ödüllü Susan Sarandon Filistin'e destek açıklamaları sonrası UTA tarafından işten çıkarıldı.

Oscar ödüllü Susan Sarandon Filistin'e destek açıklamaları sonrası UTA tarafından işten çıkarıldı.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın, İsrail'in haftalardır yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'ye yönelik zulmüne tepki gösterdiği için Hollywood'la karşı karşıya geldi.


Hollywood’un önde gelen menajerlik şirketi UTA, oyuncuyla yollarını ayırdı.


İsrail'e tepki gösterdi işinden kovuldu

Hollywood yetenek ajansı United Talent Agency (UTA), aktör Susan Sarandon'ı Filistin'e destek için düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından işten çıkardı.


77 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Filistin'i desteklemek için birçok mitinge katılmış ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair konuşmalar yapmıştı.


"Korku içindeki Yahudiler artık ABD’de bir Müslüman olmanın nasıl hissettirdiğini anlamış oldu"

Hafta sonu katıldığı bir mitingde ateşkes çağrısında bulunan Sarandon yaptığı konuşmada
"Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tadıyorlar"
ifadelerini kullanmıştı.

Sarandon, İsrail saldırılarına karşı Filistinlileri desteklemek için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayarak
"İnsanlar sorguluyor, insanlar ayağa kalkıyor, insanlar kendilerini eğitiyor, insanlar çocukken başlayan beyin yıkamadan uzaklaşıyor"
diye konuşmuştu. Filistin'e destek mitinglerine katılan Yahudi toplumuna da teşekkür eden Sarandon
"Güçlü olmaya, sabırlı olmaya, net olmaya ve konuşmaya cesareti olan herkesin yanında durmaya"
çağrı yapmıştı.

Biden'a ateşkes çağrısında bulunmuştu

Susan Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.



#Hollywood
#Susan Sarandon
#İsrail
#Filistin
#ABD
2 saat önce
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