Filistin’e desteğe tehdit: İşgalci İsrail yanlılarından alçak tepkiler

İsrail’in günlerdir süren katliamlarına karşı tepki gösteren ünlüler, soykırım yanlısı bazı isimlerin hedefi oldu. Filistin’i destekleyen sanatçı, sporcu ve mankenler masum insanların öldürülmesine karşı seslerini yükselttikleri için tepki gördü. Dünyaca ünlü top model Gigi Hadid’in Filistin’i desteklemesi İsrail hükümetini çıldırttı. Gigi Hadid, “Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi’nin bile zarar görmesini içermiyor” dedi. “Masum insanların terörize edilmesi ‘Özgür Filistin’ hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz” diyen Hadid, Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtti. İsrail hükümeti Hadid’in tutumunu eleştirerek Instagram hesabından şu yanıtı paylaştı: “Hamas’ın İsraillilere yönelik katliamının yiğitçe bir tarafı yoktur. Hamas’ı olduğu gibi kınamak Filistin karşıtlığı değildir ve barbar teröristlere karşı mücadelelerinde İsraillileri desteklemek yapılacak en doğru şeydir.” İsrail Devleti’nin hesabı daha sonra Hadid’in hesabını etiketleyerek ve “Geçtiğimiz hafta uyudun mu? Yoksa Yahudi bebeklerin evlerinde katledilmesine göz mü yumuyorsun? Sessizliğiniz nerede durduğunuz konusunda çok açıktı. Seni görüyoruz” ifadelerini kullandı.