Filistin’e desteğe tehdit: İşgalci İsrail yanlılarından alçak tepkiler

Mısırlı yüzücü Abdelrahman Sameh de, 2023 Dünya Su Sporları Yüzme Dünya Kupası’nda altın madalya kazandıktan sonra Filistinlilerle dayanışma gösterdiği için ölüm tehditleri aldığını söyledi.
İsrail’in günlerdir süren katliamlarına karşı tepki gösteren ünlüler, soykırım yanlısı bazı isimlerin hedefi oldu. Filistin’i destekleyen sanatçı, sporcu ve mankenler masum insanların öldürülmesine karşı seslerini yükselttikleri için tepki gördü. Dünyaca ünlü top model Gigi Hadid’in Filistin’i desteklemesi İsrail hükümetini çıldırttı. Gigi Hadid, “Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi’nin bile zarar görmesini içermiyor” dedi. “Masum insanların terörize edilmesi ‘Özgür Filistin’ hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz” diyen Hadid, Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtti. İsrail hükümeti Hadid’in tutumunu eleştirerek Instagram hesabından şu yanıtı paylaştı: “Hamas’ın İsraillilere yönelik katliamının yiğitçe bir tarafı yoktur. Hamas’ı olduğu gibi kınamak Filistin karşıtlığı değildir ve barbar teröristlere karşı mücadelelerinde İsraillileri desteklemek yapılacak en doğru şeydir.” İsrail Devleti’nin hesabı daha sonra Hadid’in hesabını etiketleyerek ve “Geçtiğimiz hafta uyudun mu? Yoksa Yahudi bebeklerin evlerinde katledilmesine göz mü yumuyorsun? Sessizliğiniz nerede durduğunuz konusunda çok açıktı. Seni görüyoruz” ifadelerini kullandı.
THE BİLD’DEN SKANDAL BAŞLIK
Almanya’nın Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, skandal bir söylemde bulunup futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi. Alman Bild gazetesi, Filistin’e destek paylaşımı yapan Bayern Münih’in Faslı oyuncu Noussair Mazraoui için “Sahada terör savunucuları mı var?” başlığını attı. 25 yaşındaki oyuncu Mazraoui, “Dışarıda binlerce masum insanın öldürüldüğü bir durum var. Benim duruşum, bu dünyada barış ve adalet için çalışacağımdır. Bu da her türlü teröre, nefrete ve şiddete karşı olacağım anlamına geliyor. Kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimiz buna karşı olmalı ve buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu insanlık dışı bir durum” görüşlerine yer verdi.
MISIRLI YÜZÜCÜYE ÖLÜM TEHDİTLERİ
Filistin’e destek veren Mısırlı yüzücü Abdelrahman Sameh hedef alındı. Mısırlı yüzücü Abdelrahman Sameh, 2023 Dünya Su Sporları Yüzme Dünya Kupası’nda altın madalya kazandıktan sonra Filistinlilerle dayanışma gösterdiği için ölüm tehditleri aldığını söyledi.