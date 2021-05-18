İsrailli Bakan Cohen'den skandal açıklama: Sonraki hamlemiz Gazze'nin elektriğini kesmek

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

61'i çocuk 213 kişiyi şehit ettiler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, saldırılar nedeniyle en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

İsrailli Bakan'dan skandal açıklama: Sonraki hamlemiz Gazze'yi elektriksiz bırakmak

El Cezire'de yer alan habere göre, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, "Bir sonraki hamle Gazze'nin elektriğini kesmek." açıklamasında bulundu.

عاجل | وزير المخابرات الإسرائيلي: الخطوة التالية هي قطع التيار الكهربائي عن قطاع #غزة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) May 18, 2021

İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz ise, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi.

DÜNYA İsrail saldırılarının Gazze'ye verdiği maddi zarar 243 milyon dolara ulaştı