Dünya İsrailli Bakan Cohenden skandal açıklama Sonraki hamlemiz Gazzenin elektriğini kesmek
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İsrailli Bakan Cohen'den skandal açıklama: Sonraki hamlemiz Gazze'nin elektriğini kesmek

İşgalci İsrail kuvvetleri, hava saldırılarıyla günlerdir Gazze Şeridi'ni bombalıyor. Söz konusu saldırılarda 61'i çocuk 213 kişi şehit olurken, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, sonraki hamlelerinin Gazze'nin elektriklerini kesmek olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
​İsrailli Bakan Eli Cohenden skandal açıklama: Sonraki hamlemiz Gazzenin elektriğini kesmek
Eli Cohen

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

61'i çocuk 213 kişiyi şehit ettiler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, saldırılar nedeniyle en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

İsrailli Bakan'dan skandal açıklama: Sonraki hamlemiz Gazze'yi elektriksiz bırakmak

El Cezire'de yer alan habere göre, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, "Bir sonraki hamle Gazze'nin elektriğini kesmek." açıklamasında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz ise, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi.

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