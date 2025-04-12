İsrailli esirin yakını: Netanyahu hükümeti, esirlerin sırtından siyaset yapmayı seçti

İsrail'in Tel Aviv şehrinde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle düzenlenen gösterilere katılan bir esir yakını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin sırtından siyaset yapmayı seçtiğini söyledi.
İsrailli esir yakınları, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde ortak basın toplantısı düzenledi.
Gazze'de ateşkesin ve esir takası anlaşmasının sağlanmasını talep eden esir yakınları, Netanyahu hükümetine karşı gösterilere devam etme çağrısında bulundu.
Esir aileleri, şubatta İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için görevlendirilen ve görüşmeleri yavaşlatmakla suçlanan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e "59 (İsrailli esir) ya da istifa et." şeklinde seslendi.