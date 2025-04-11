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Netanyahu Gazze'de ateşkes ve esir takası için toplantı yaptı

Netanyahu Gazze'de ateşkes ve esir takası için toplantı yaptı

10:0111/04/2025, Cuma
DHA
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Gazze'de yeni bir ateşkese sıcak bakılıyor.
Gazze'de yeni bir ateşkese sıcak bakılıyor.

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri üzerine değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrailli müzakere heyeti ve güvenlik temsilcileriyle Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini ele aldığı kaydedildi.


"Masada çok ciddi bir anlaşma var"


İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın kapsamlı bir anlaşma teklifi üzerine çalıştığını ileterek,
"Masada çok ciddi bir anlaşma var. Sadece gün meselesi"
ifadelerini kullandı.



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