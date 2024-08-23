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Dünya

İsrailli eski esir işkence iddialarını yalanladı: İsrail'in vurduğu binada yaralandım

İsrailli eski esir Noa Argamani, Gazze Şeridi'nde tutulduğu dönemde kendisine işkence yapıldığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu ve İsrail ordusunun saldırısında yaralandığını belirtti.

16:31 - 23/08/2024 Cuma
AA
Argamani, işkence gördüğü yönünde İsrail basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.
Argamani, işkence gördüğü yönünde İsrail basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.

İsrail basını, Argamani'nin Japonya'nın başkenti Tokya'da katıldığı bir toplantıdaki sözlerini çarpıtarak esir olduğu dönemde işkenceye uğradığını söylediğini iddia etti.


Basında hızla yayılan haberlerin ardından Argamani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.


'Dövülmedim'

Gazze'de esir tutulduğu süreçte işkence görmediğini söyleyen Argamani, "Dövülmedim ya da saçım kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetleri'nce vurulan bir binadaydım. Dövülmedim ama (İsrail savaş uçağınca vurulması sonrası) 'Binanın üzerime yıkılması nedeniyle vücudumun her yerinde yaralar oluştu' dedim" ifadelerini kullandı.


Argamani, işkence gördüğü yönünde İsrail basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.

#Gazze Şeridi
#İsrail
#Gazze
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