İsrailli eski esir işkence iddialarını yalanladı: İsrail'in vurduğu binada yaralandım

İsrail basını, Argamani'nin Japonya'nın başkenti Tokya'da katıldığı bir toplantıdaki sözlerini çarpıtarak esir olduğu dönemde işkenceye uğradığını söylediğini iddia etti.

Gazze'de esir tutulduğu süreçte işkence görmediğini söyleyen Argamani, "Dövülmedim ya da saçım kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetleri'nce vurulan bir binadaydım. Dövülmedim ama (İsrail savaş uçağınca vurulması sonrası) 'Binanın üzerime yıkılması nedeniyle vücudumun her yerinde yaralar oluştu' dedim" ifadelerini kullandı.