İstilacı Yahudilerden köyde cinsel saldırı

04:0018/03/2026, Çarşamba
İstilacı Yahudiler
Haaretz gazetesinin haberine göre, geçen hafta sonu istilacı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Khirbet Humsa köyüne düzenledikleri gece baskınında Filistinli bir erkeğe cinsel saldırıda bulundu.

Görgü tanıkları, maskeli onlarca yerleşimcinin gece saat 01.00 civarında köye baskın yaparak, aileleri çadırlarından çıkardığını, erkekleri, kadınları ve çocukları kelepçelediğini ve bir adamı soyup, işkence yaptığını aktardı. Bölge sakinleri ve iki uluslararası aktivist, yerleşimcilerin kız çocuklarını ve genç kızları dövdüğünü, ve saldırıya devam ederken ayaklarını ve ellerini bağladıkları aile üyelerini (erkekler, kadınlar ve çocuklar) üst üste yığdığını söyledi. Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin daha sonra onları gözaltına aldığını ve yerleşimcilerin kaçmasına izin verdiğini kaydetti. Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 ve 17 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı'nın açıklamasında, İsrail askerlerinin, Sincil Kavşağı'nda vurulan çocuklara ilk yardım ekiplerinin ulaşmasını engellediği belirtildi. Bölgeden gelen bilgilere göre, İsrail askerleri öldürdüğü iki çocuğun cenazelerine el koydu.




