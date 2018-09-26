Dünya İsveç devlet televizyonu Çinlilerden özür diledi
AVRUPA

İsveç devlet televizyonu Çinlilerden özür diledi

İsveç devlet televizyonu Çinlilerden özür diledi

İsveç devlet televizyonu SVT, bir hiciv programında ülkeye gelen Çinli turistler için yapılan küçük düşürücü benzetmelerden dolayı özür diledi.

Haber Merkezi AA
SVT'nin hafta içi İsveç haberlerindeki Çinlilere yönelik küçük düşürücü ifadeler tepki çekmişti.
SVT'nin hafta içi İsveç haberlerindeki Çinlilere yönelik küçük düşürücü ifadeler tepki çekmişti.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin hafta içi İsveç haberleri (Svenska Nyheter) adıyla yayımlanan hiciv programında, ülkeye gelen Çinli turistler için küçükdüşürücü ifadeler kullanıldı.

Programın yapımcısı Thomas Hall, televizyonun blok sayfasından yaptığı açıklamada, yanlış anlaşıldıklarını belirterek, programdan dolayı kendini aşağılanmış hisseden Çinlilerden samimi biçimde özür dilediklerini ifade etti.

Programın yayınlanmasından hemen sonra Çin Dışişleri Bakanlığı, İsveç'i resmi olarak protesto etmişti. Çinlilere karşı ırkçılık yapıldığını ve vatandaşlarının aşağılandığını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, karşı hamle haklarının saklı olduğuna işaret etmişti. Bakanlık, SVT'den özür dilemesini istemişti.

Diplomatik gerginlik iki hafta önce başladı

İsveç'in başkenti Stockholm'de iki hafta önce üç Çinli turistin rezervasyon yaptırdığı otele 5 saat önce gelmesi nedeniyle lobide tartışma çıkmıştı. Otel çalışanlarının isteği üzerine polisin Çinli turistleri zorla otelden çıkarması iki ülke arasında diplomatik gerginliğe sebep olmuştu. Turistlerin zorla otel dışına çıkarıldığı ve kendilerini yere atarak ''Cinayet işleniyor, bizi kurtarın.'' diye bağırdığı görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırmıştı. SVT de bu olayı alaylı ve küçük düşürücü ifadelerle programında kullanmıştı.

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