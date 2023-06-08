İsveç'te kimsenin konuşamadığı sır: Suçları yoksul olmak

İsveç hükümeti tarihinde zorla kısırlaştırmanın yaşandığı dönem basında çıkan haberlerle yeniden gündeme geldi.

1934 ile 1976 yılları arasında planlanan öjeni projesiyle belirli bir insan türünden kurtulmak amaçlandı. Profesörler ''Toplumu 'akılsızlardan' temizlemenin bilimsel yolunun bu plan olduğunu iddia ettiler ve yüzde 90’ı kadın olan 63 bin İsveçliyi kısırlaştırdılar.

İnsanların genetik açıdan kusursuz hale getirilmesi amaçlanan bu planda insanlar sağlıklı ve sağlıksız olarak ayıklanarak kısırlaştırıldılar.





'Kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bir sırdı'





Sundstedt ailesi geçmişlerinde bu acıyı yaşayan ailelerden biriydi ve yıllar sonra belgelerle gerçekleri ortaya çıkardılar.

Kjell Sundstedt'in annesi Stockholm'e kaçmayı ve kısırlaştırılmaktan kurtulmayı başarsa da, kız kardeşi Maj-Britt kaçmayı başaramadı.

Yapılan röportajda "İsveç'te insanların kısırlaştırılmaya zorlanmasından toplum utandı" açıklamasında bulunan Sundstedt, "Yoksul oldukları için kısırlaştırılmıştılar. Suçları yoksulluktu" ifadelerini kullandı.





İsveç'te kısırlaştırılan aile Kjell Sundstedt ve kuzeni Karina Sjöberg





Sundstedt konuya ilişkin, "Bu dönemde IQ testlerine çok inanıyorlardı, zeka onlar için çok önemliydi" açıklamasında bulundu.

Maj-Britt ve erkek kardeşleri fakir oldukları için okula düzenli gitmedikleri için bu soruları cevaplayamadıklarını ifade ettiler.

"Normal zeka" eşiğinin altında puan alan ve bu nedenle "zayıf zekalı" olarak sınıflandırılan çocuklar kısırlaştırmaya maruz kaldılar.





Maj-Britt erkek ve kız kardeşleriyle birlikte





'O kişi ben olabilirdim'





Stockholm Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Maija Runcis, bir öğrencisinin başına benzer bir olayın geldiğini ekledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Öğrencim derslerinde yeterince konsantre olamadığı için onu kısırlaştırmaya karar verdiler.

Profesör konuşmasında, "Uygulamaların binlercesini incelediğimde 'Aman Tanrım, ben de olabilirim, komşum da olabilir, kim olursa olsun' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.





Maija Runcis, Stockholm Üniversitesi'nde tarih profesörü





İsveç'in utanç yasasına göre:





Bir kişi öjeni, sosyal veya tıbbi nedenlerle rızası olmadan bile kısırlaştırılabilirdi.

Uppsala Üniversitesi'nde bilim tarihi profesörü olan Sven Widmalm, "Bu bir halk sağlığı önlemi olarak tanımlandı" diyerek skandal ifadelere imza attı. Dönemin adalet bakanı K. G. Westman bu yasayı ''Gelecek nesillerde sağlıklı insanlar arasında istenmeyen bireylerin üremesine sebep olacak genetik özelliklerden arındırılması için önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Profesörler bu insanlık ayıbını şu sözlerle savundular: ''Toplumu 'akılsızlardan' temizlemenin bilimsel yolu buydu."



