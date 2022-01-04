Dünya İsveçte Türk kökenli siyasetçiye ırkçı mektup Hem Erdoğana hem Müslümanlara hakaret
AVRUPA

İsveç'te Türk kökenli siyasetçiye ırkçı mektup: Hem Erdoğan'a hem Müslümanlara hakaret

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e içinde "Ülkene dön, pis domuz" yazan mektup gönderildi. Önceden de ırkçı mektuplar aldığını aktaran Yüksel, "Bu, bizim için normale döndü, benim burada siyaset yapmamı istemiyorlar. Bu mektupta da olduğu gibi ırkçı çevreler ve Türkiye karşıtları, benim Türkiye'ye dönmemi istiyorlar" ifadelerini kullandı. Daha önce Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir kişi, 26 Mayıs'ta Göteborg Mahkemesi tarafından 5 bin kron cezaya çarptırılmıştı.

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Haber Merkezi AA
İsveçte Türk kökenli siyasetçiye ırkçı mektup: Hem Erdoğana hem Müslümanlara hakaret
Mikail Yüksel

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanlığını yürüten Türk kökenli Mikail Yüksel ülkede uzun süredir ırkçı saldırıların hedefinde. Son olarak Yüksel'e içerisinde oldukça çirkin ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanları aşağılayan ırkçı ifadelerin dikkat çektiği mektupta "Ülkene dön, pis domuz" ifadesi yer alıyor.

"İslamfobiye karşı yaptığım siyaset çok kişiyi rahatsız ediyor"

Türk asıllı siyasetçi Yüksel, yaptığı açıklamada, uzun süredir ırkçı ve Türkiye karşıtlarının hedefinde olduğunu belirterek, "Özellikle terör örgütlerine ve İslamfobiye karşı yaptığım siyaset, çok kişiyi rahatsız ediyor. Bu yüzden hakaretlere ve ırkçı saldırılara uğruyorum" ifadesini kullandı.

Türk siyasetçi ırkçıların hedefinde
DÜNYA
Türk siyasetçi ırkçıların hedefinde

"Polise ihbarda bulunduk"

  • Önceden de ırkçı mektuplar aldığını aktaran Yüksel, "Bu, bizim için normale döndü, benim burada siyaset yapmamı istemiyorlar. Bu mektupta da olduğu gibi ırkçı çevreler ve Türkiye karşıtları, benim Türkiye'ye dönmemi istiyorlar. Mektupta, 'Ülkene dön, pis domuz" yazılmış, bana ırkçı hakaretlerde bulunmuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişler. Polise ihbarda bulunduk bakalım arkasından ne çıkacak." diye konuştu.

Daha önce Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir kişi, 26 Mayıs'ta Göteborg Mahkemesi tarafından 5 bin kron cezaya çarptırılmıştı.

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