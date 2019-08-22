Dünya İsveçte ilk kez Göçmen Partisi kuruldu
AVRUPA

İsveç'te ilk kez Göçmen Partisi kuruldu

İsveç'te geçen yıl Türkiye aleyhine konuşmadığı için Liberal Merkez Partisinden ihraç edilen Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, ülkedeki göçmenleri temsil eden Göçmen Partisini kurduklarını açıklad. Yüksel; "Amacım seçildiğim takdirde İslamofobi ve ırkçılıkla mücadele etmekti. Bir siyasetçi olarak bu mücadeleden vazgeçmemek için birçok Müslüman ülke kökenli siyasetçi akademisyen ve aktivistle Göçmen Partisini kurduk" dedi.

Haber Merkezi AA
Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel.
Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel.

İsveç'te geçen yıl Türkiye aleyhine konuşmadığı için Liberal Merkez Partisinden ihraç edilen Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel, ülkedeki göçmenleri temsil eden Göçmen Partisini kurduklarını açıkladı.

Göçmen Partisi Kurucu Başkanı Mikail Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç'te ilk defa göçmen kökenlileri temsil eden bir partinin kurulduğunu belirtti.

Yüksel, İsveç Yüksek Seçim Kuruluna gelecek dönem yerel seçimlere katılmak için başvurduklarını aktardı.

  • Çalışmalarına Göteborg kentinde başladıklarını ifade eden Yüksel, "İslamofobi'nin suç sayılmasını istiyoruz. Müslümanların azınlık olarak anayasada tanınmasını istiyoruz. Özellikle son yıllarda artan cami saldırıları ve yabancı düşmanlığının önüne geçmek için etkili çalışmalar yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Yüksel, Türkiye karşıtlarının İsveç siyasetinde kolayca yer bulabildiğini kaydederek "İsveç'te 9 Eylül 2018 tarihinde yapılan genel seçimler için Liberal Merkez Partisinden Göteborg kenti birinci sıra milletvekili adayıydım. Seçimler öncesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşmadığım gerekçesiyle partiden ihraç edildim." diye konuştu.

Türkiye karşıtlarının kampanyasına boyun eğmediğini belirten Yüksel, "Amacım seçildiğim takdirde İslamofobi ve ırkçılıkla mücadele etmekti. Bir siyasetçi olarak bu mücadeleden vazgeçmemek için birçok Müslüman ülke kökenli siyasetçi akademisyen ve aktivistle Göçmen Partisini kurduk." ifadelerini kullandı.

Yüksel, partinin kurulmasının ardından hedef gösterildiğini, hakarete uğradığını ve ırkçı saldırılara uğradığını vurguladı.

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