Dünya Türk siyasetçi ırkçıların hedefinde
AVRUPA

Türk siyasetçi ırkçıların hedefinde

Türk siyasetçi ırkçıların hedefinde

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, ırkçıların hedefinde. Irkçılar, evlere Yüksel’in kurduğu partinin karalandığı mektuplar gönderdi. Korku salınarak oyların ırkçı partilere verilmesinin amaçlandığını söyleyen Yüksel, mektupların safsatalarla dolu olduğunu belirtti.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Mikail Yüksel
Mikail Yüksel

İsveçli ırkçılar, evlere gönderdikleri mektuplarla kara propagadaya soyundu. Farklı Renkler Partisi (Partiet Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel’in hedef alındığı ırkçı mektuplarla seçmen korkutulmaya çalışıldı. Mikail Yüksel, posta kutularına bırakılan ırkçı mektuplarla ilgili Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

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SAFSATA DOLU

  • Mektubun “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’te parti kurduğunu biliyor musunuz?” diye başladığını söyleyen Yüksel, şunları söyledi: “Mektup, ‘Parti adı Nyans. Erdoğan’ın camilerdeki adamları tarafından yönetiliyor. Hem yerel hem de ulusal bazda çalışıyorlar. İlgi duyacağın parti mi? Okuldaki kız çocuklarına Müslüman elbiseleri giydirecekler. Bütün belediyelerde Kur’an kursları açacaklar. Irkçı Bozkurtları ve İslamcı Milli Görüşü destekleyecekler. Recep Tayyip Erdoğan’ı onur vatandaşı olarak tanıyacaklar. Türkçe ve Arapça resmi dil olacak. İsveç’e Müslüman göçü artırılacak. Södertalje şehrinde en az 5 cami kurulacak, en az 2 Kur’an kursu açılacak. Södertalje, Kulu ile kardeş ilçe olması sağlanacak’ diye yazmışlar. Bunlar safsata. Mektubu alan insanlar, bize ulaşarak bunlar doğru mu diye sordular. Bunu hazırlayıp, insanların evlerine dağıtanın ruh sağlığı bozuk biri belli ki.

IRKÇI PARTİLERE YÖNLENDİRME TAKTİĞİ

Mektup ile “Müslümanlar geliyor, İsveç’i Müslümanlaştıracaklar. Oylarınızı ırkçı partilere verin” taktiğinin kullanıldığını ifade eden Yüksel, Avrupa’da kendilerine yaklaşımı ise “Avrupa’da ırkçı parti, ırkçı olmayan parti ayrımı da kalmadı. En güvenilir partiler bile, Müslümanları ezecek fikirlerle gündem olmaya çalışıyorlar. İsveç’te damga yememiş Müslüman derneği, Müslüman lider kalmadı. Fikirlerini dile getiren bir Müslüman olarak yaşamak neredeyse imkansız” sözleriyle gözler önüne serdi.

AVRUPA’DA YENİ GÜÇ DOĞUYOR

  • “Daha çok eğitimli, bilgili göçmen grubunun yetişmesinden korkuyorlar” diyen Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı: “İsveç’te göçmenler, ırkçı karşıtı gruplar özellikle Müslümanlar bir araya geldiği anda önlerinde durabilecek hiç bir güç yok. Biz istersek, bu kurduğumuz parti Meclis’e de girer, belediyelere de girer. Bizi korkutmak ve durdurmak mümkün değil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz belki şimdi meclise giremeyeceğiz ama bir temel attık. 20 yıl sonra mutlaka bizden sonra gelenler meclise gireceklerdir. Avrupa’da yeni bir siyasi güç doğmaya başladı. Bizim gibi göçmen ve Müslüman dostu partiler birçok AB ülkesinde kuruldu ve kurulacak. Bu 5-10 seneye AB Parlamentosu’nda yeni bir grubun ortaya çıkacağını ve dengelerin değişeceğini gösteriyor.”
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