İtalya Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ı sınır dışı etti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, son yıllarda pek çok kez Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla gündem olan 43 yaşındaki Danimarkalı siyasetçi Paludan, kuzeydeki Milano kentinde Avrupalı aşırı sağcılar tarafından 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan "Remigration (Geriye Göç) Zirvesi" için geldiği Malpensa Havalimanı'nda İtalyan polisi tarafından durduruldu.