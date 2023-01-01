İtalya'da dehşet anları: Akrobasi uçağı düştü, bir çocuk hayatını kaybetti

İtalya Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca İtalyan şehirleri üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştiren akrobasi timi "Frecce Tricolori"nin bir uçağı, Vercelli ve Collegno beldelerindeki gösterileri öncesindeki prova uçuşu için Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada kaza kırıma uğradı.