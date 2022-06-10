Dünya İtalyada helikopter kazası Dört Türk kayıp
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İtalya'da helikopter kazası: Dört Türk kayıp

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında içinde Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk'ün de bulunduğu özel bir helikopterin kaybolduğu bildirildi.

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​İtalyada helikopter kazası: 4 Türk kayıp
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İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.

Haberde, helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk, 2'sinin de Lübnanlı olabileceği kaydedildi.

Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu, sabah tekrar başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı.

Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.

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