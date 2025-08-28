İtalyan gazetesi Baykar ile Leonardo ortaklığını manşete taşıdı: Dronların Ferrarisi

"İtalyan-Türk süper dronlarının fabrikasında yolculuk" manşetiyle haberi verdi. "Bu fabrika dronların Ferrari'si" ifadesi kullanıldı. İtalya'da bulunan Leonardo fabrikası ve Türk insansız hava araçlarına geniş yer verildi.

Leonardo'nun açıklamasına atıfta bulunarak "Önümüzdeki on yıl içinde, insansız savaş uçakları ve hava araçları için Avrupa pazarının 100 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor" denildi.