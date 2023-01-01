İtalyan mafya Denaro operasyonunun detayları: 'Sen benim kim olduğumu biliyorsun' dedi ve teslim oldu

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Messina Denaro'nun yakalanış anı.
İtalya'da en çok arananlar listesinin başında yer alan Denaro'nun yakalanmış olması ülke gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Denaro askeri uçakla Palermo'dan L'Aquila'ya nakledilerek, bu kentteki yüksek güvenlikli cezaevinde tek kişilik hücreye yerleştirildi.
Denaro için buranın seçilmiş olmasının bir nedenin de kanser tedavisini sürdürebileceği tam teşekküllü hastaneye yakın olması gösterildi.
Denaro'yu uzun yıllardır takip eden ve yakalandığı operasyonu yöneten İtalyan Jandarması Özel Operasyon Birimi'nden Albay Lucio Arcidiacono, Rainews24 kanalına verdiği demeçte, operasyonun detaylarını anlattı.
Arcidiacono, Denaro'nun kanser tedavisi görmesi sebebiyle operasyon öncesinde Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Bu arada, Denaro yakalandığı sırada üzerinde 'Andrea Bonafede' adına düzenlenmiş bir kimlik kartı taşıdığı, lüks markalardan kıyafetler ile 30 bin avro değerinde kol saati olduğu basına yansıdı.
Öte yandan, güvenlik güçleri Matteo Messina Denaro'nun Campobello di Mazara kasabasındaki dairesini de basarak gece boyunca arama yaptı.
Söz konusu dairenin, Denaro'nun üzerinden kimliği çıkan Andrea Bonafede'ye ait olduğu belirtilirken, Bonafede'nin savcılıktaki ifadesinde daireyi Denaro'nun parasıyla aldığını kabul ettiği ifade edildi.
Öte yandan, Denaro'nun 30 yıl boyunca nasıl kaçabildiği de tartışılırken, mafya elebaşının farklı düzeylerde ciddi şekilde korunmadan bu kadar kaçmasının mümkün olmadığı yorumları yapıldı.
Uzun yıllardır aranan 60 yaşındaki mafya elebaşı Denaro, dün tedavisi için gittiği Palermo'daki özel bir klinikte güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı.