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Avrupa'da kokain pizzadan hızlı teslim ediliyor: Büyük şehirlerde karteller terör estiriyor
Avrupa’da kokain almak pizza siparişi vermekten kolay hale geldi. Uyuşturucu satıcıları siparişleri 20 dakikada kapıya götürüyor. 2021’de Avrupa’da 3.5 milyon kişinin en az bir sefer kokain kullandığı belirtiliyor. Özellikle Belçika ve Hollanda’da durum alarm seviyesinde. Kokain, daha çok ana maddesi olan koka ağacının yaygın yetiştiği Bolivya, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerden geliyor.
Dış Haberler
Dış Haberler
3:45 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
2021’de Avrupa’da 3.5 milyon kişinin en az bir sefer kokain kullandığı belirtiliyor.

2021’de Avrupa’da 3.5 milyon kişinin en az bir sefer kokain kullandığı belirtiliyor.

Büyük uyuşturucu kartelleri için dünyanın en kazançlı marketlerinden biri olarak gösterilen Avrupa, son yıllarda güvenlik yetkililerin deyimiyle tam bir “kokain tsunamisi” yaşıyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre birçok büyük Avrupa şehrinde “müşterileri” yormamak adına yemek siparişlerine benzer bir kurye ağı kurulmuş durumda. WhatsApp ya da Signal gibi platformlardan yapılan uyuşturucu siparişleri, 20 dakikada gezgin kuryeler tarafından alıcılara ulaştırılıyor.

KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Gözlemci kuruluşların raporlarına göre 2021 yılında Avrupa’da 3.5 milyon kişi en az bir sefer kokain kullandı. Bu rakam, 20 yıl öncesinin yaklaşık olarak dört katı. Yine 2021’de polis tarafından ele geçirilen kokainin miktarı da, 10 yıl önceye göre beş kat artarak 240 tona ulaştı. Son yıllarda kokainin Avrupa kıtasına girişi için yoğunlukla Antwerp, Hamburg, Le Havre ve Rotterdam gibi büyük konteyner limanları kullanılıyor.

GÜNEY AMERİKA’DAN AVRUPA’YA

Avrupa’yı istila eden kokain, yolculuğuna ana maddesi olan koka ağacının yaygın olarak yetiştiği Bolivya, Kolombiya ve Peru gibi ülkelerden başlıyor. Özellikle kırsal alanda yaşayanlar için koka yetiştirmek oldukça kazançlı bir iş. Birçok insanın günlük ortalama 5-10 dolarla geçindiği bu bölgelerde koka yetiştiriciliği yapan biri, bu miktarın yaklaşık beş katını kazanabiliyor. Birleşmiş Milletler’e göre, güvenlik güçlerinin yoğun çabalarına rağmen koka üretimi 2021’de yüzde 14 daha artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.400 tona çıktı.

KARTELLER AĞ KURDU

  • Dünyadaki kokainin yaklaşık üçte ikisinin kaynağı olan Kolombiya’da Cali ve Medellin gibi kartellerin 90’larda gücünü kaybetmesi ve Marksist FARC militanlarıyla yapılan ateşkes kokain ticaretini geriletse de, bunların yerini başka aktörlerin alması uzun sürmedi. Özellikle Sinaloa gibi Meksikalı karteller uyuşturucu ticareti için geniş bir ağ oluştururken, dikkatlerini yavaş yavaş ABD’den, daha kazançlı gördükleri Avrupa’ya çevirdiler. Burada çoğunlukla Balkan kökenli yerel mafya ağlarıyla işbirliği yapan kartellerin 1.000 dolara getirdiği kokainin değeri, hedefe ulaştığında yaklaşık 35.000 dolara çıkıyor.

BELÇİKA VE HOLLANDA KRİTİK DURUMDA

Güvenlik güçlerine göre bu suç şebekeleri, kazançlarını korumak için her şeyi yapmaya hazır.

Özellikle Belçika ve Hollanda’da durum alarm veriyor. Belçika’da polis, adalet bakanını kaçırmak üzere kurulan bir planı geçen yıl deşifre ederken, Hollanda’da da iddialara göre Prenses Amalia ve Başbakan Mark Rutte, kokain mafyasının kaçırma planı yaptığı kişiler arasında yer aldı. Konuyla ilgili çalışmalar yapan Hollandalı araştırmacı gazeteci Peter R. de Vries ise 2021 yılında otoparkta öldürülmüştü. Hollanda polisi, 2020 yılında işkence hücrelerine çevrilmiş konteynerler ortaya çıkarırken, 2021 yılında ise mafyanın kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamasını kırarak insanların infaz edildiğini ve büyük et öğütücü makinelere atıldığını gösteren çok sayıda videoya ulaşmıştı.


#Avrupa
#Uyuşturucu
#Kokain
#Belçika
#Hollanda
1 saat önce
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