İtalya'nın en çok aranan mafya babası 30 yıl sonra Sicilya'da tutuklandı

İtalya'nın en çok aranan mafya babası Messina Denaro, 30 yıl sonra Sicilya'nın başkenti Palermo'daki özel bir klinikte yakalandı.

Çok sayıda cinayetten yargılanan Denaro, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Messina Denaro'nun 1992'de mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürülmesi, 1993'te Milano, Floransa ve Roma'daki ölümcül bombalı saldırıları, devlet tanığı olan bir mafyanın 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması, işkence edilmesi ve öldürülmesi suçlarından yargılanıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Bu, devlet için büyük bir zafer" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Denaro’nun yakalanmasıyla devletin mafyaya ağır bir darbe vurduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Piantedosi de Denaro'nun yakalanmasının tarihi bir olay olduğunu ve bu sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Matteo Messina Denaro'nun yakalanarak gözaltına alınması dolayısıyla güvenlik güçlerini tebrik etti.







